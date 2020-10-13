В действиях ООО «УТТ г. Коврова» и ООО НКО «Расчетные Решения» установлено нарушение антимонопольного законодательства

В Управление Федеральной антимонопольной службы России по Владимирской области поступила жалоба ООО «Владикард» на действия ООО «УТТ г. Коврова» и ООО НКО «Расчетные Решения», которые содержат признаки нарушения требований Федерального закона «О защите конкуренции» и Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

По результатам рассмотрения вышеназванного заявления, в связи с выявленными в действиях ООО «УТТ г. Коврова» и ООО НКО «Расчетные Решения» признаков нарушения Федерального закона «О защите конкуренции», приказом Владимирского УФАС России возбуждено дело.

В силу п. 3 ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются иные соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключением «вертикальных» соглашений, которые признаются допустимыми в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), если установлено, что такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции. К таким соглашениям могут быть отнесены, в частности, соглашения о создании другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка.

Нарушение выразилось в достижении и реализации антиконкурентного соглашения в рамках проведения закупки у единственного поставщика в отсутствие правовых оснований, результатом которого явилось заключение договора от 31.01.2020 б/н на оказание услуг по переводу денежных средств в рамках транспортной системы «Автоматизированная система оплаты проезда на территории Владимирской области», что привело (могло привести) к ограничению, устранению конкуренции на рынке путем создания другим хозяйствующим субъектам препятствий доступа на этот рынок.

Рассмотрев материалы дела, возбужденного по признакам нарушения антимонопольного законодательства, 08.10.2020 Комиссия приняла решение о признании ООО «УТТ г. Коврова» и ООО НКО «Расчетные Решения» нарушившими п. 3 ч. 4 ст. 11 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции».