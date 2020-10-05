Узнайте по советским фото исчезнувшие кинотеатры Владимира

Новый фототест «Призыва» посвящен самым популярным культурным учреждениям города. Ведь любой владимирец хоть раз в жизни был в кино. Да и кинотеатры существуют у нас аж с 1908 года. А в советское время этот вид досуга расширялся год от года. Так, в середине 80-х в городе насчитывалось 6 стационарных кинотеатров, не считая кинозалов в заводских Домах культуры. На сегодняшний день из них работают только два. Поэтому давайте посмотрим советские фотографии, поностальгируем и вспомним, где во Владимире в разное время находились любимые горожанами киноточки.

Где во Владимире открылся первый синематограф «Модерн»? На Спасской улице На Георгиевской улице На Николо-Кремлевской улице Правильно! Неправильно! - На какой улице стоял синематограф «Ампир», ставший после революции кинотеатром «Художественный»? Дворянской Большой Московской Большой Нижегородской Правильно! Неправильно! - Где несколько месяцев 1917 года работал синематограф «Гигант»? В Народном доме В Народном клубе (бывшее Дворянское собрание) Такого кинотеатра у нас и в помине не было Правильно! Неправильно! - На какой улице появился в 1951 году деревянный кинотеатр «Летний»? Муромской Козлов вал Столетова (ныне Летне-Перевозинская) Правильно! Неправильно! - Где был открыт в 1958 году двухзальный кинотеатр «Мир»? На проспекте Ленина На улице Горького На улице Фрунзе Правильно! Неправильно! - В каком спальном районе вырос в 60-х годах кинотеатр «Факел»? Доброе Марьинка Верхняя Дуброва Правильно! Неправильно! - В каком парке в 70-х годах появился летний кинотеатр «Березка»? «Дружба» «Загородном 850-летия Владимира Правильно! Неправильно! - На какой улице в 1985 году открылся кинотеатр «Кругозор» для показа авторского кино? Гагарина Октябрьском проспекте III Интернационала (ныне Большая Московская) Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Исчезнувшие кинотеатры Владимира: узнайте их на советском фото Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook