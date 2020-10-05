Узнайте по советским фото исчезнувшие кинотеатры Владимира

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Новый фототест «Призыва» посвящен самым популярным культурным учреждениям города. Ведь любой владимирец хоть раз в жизни был в кино. Да и кинотеатры существуют у нас аж с 1908 года. А в советское время этот вид досуга расширялся год от года. Так, в середине 80-х в городе насчитывалось 6 стационарных кинотеатров, не считая кинозалов в заводских Домах культуры. На сегодняшний день из них работают только два. Поэтому давайте посмотрим советские фотографии, поностальгируем и вспомним, где во Владимире в разное время находились любимые горожанами киноточки.

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Фото: pastvu.com


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