Увеличение выплаты многодетным одобрили областные депутаты

С нового года многодетным семьям будет повышено ежемесячное пособие на третьего и последующих малышей, рожденных после 31 декабря 2012 года. Сейчас оно составляет 9246 рублей, а будет — 9588 рублей. Рост — 342 рубля, или 3,7%. Такая сумма образовалась после расчета индекса потребительских цен. По данным областного департамента по труду и Владимирстата, в течение года продуктовая корзина подорожала примерно на 4%. Настолько и проиндексируют все региональные социальные виды поддержки.

Выплату получают не все многодетные семьи, а те, чьи доходы ниже среднедушевых, установленных в регионе.

Во 2-м квартале 2020 года среднедушевые доходы составили 25 033 рубля, проинформировал департамент социальной защиты администрации области. С начала года выплату получили 7707 семей на 11 277 детей. На эти цели из федерального и регионального бюджетов направлено 537,8 миллиона рублей.

Поправки в нормативные акты, внесённые депутатами ЗС, касались не только суммы выплат многодетным. Со следующего года будет действовать и новый размер прожиточного минимума на ребёнка – 9558 рублей. Кроме того, утверждена величина прожиточного минимума для пенсионеров на 2021 год. Она вырастет с 9302 до 9800 рублей. Эта ставка необходима для социальных доплат к пенсии. Размер же прожиточного минимума для трудоспособного человека, от которого зависят суммы других пособий, пока не скорректирован. До нового года депутаты также определятся и с индексацией других выплат.

Ранее «Призыв» сообщал, что депутаты Заксобрания решили ввести наказание для тех, кто откликнулся на просьбы подростков купить им спиртные напитки.