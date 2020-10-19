Утеплитель на мозаичном фасаде признали законным

Варварски обновленный фасад пятиэтажки с красивой мозаикой на торце уцелеет после всех разбирательств. Розоватый утеплитель и монтажную пену, разрушившее винтажное украшение на доме № 2 по улице Юбилейной, никто сдирать не собирается. Нет оснований. Резонанс, созданный в соцсетях и СМИ урбанистами, не помог. Жители отстояли свое право распоряжаться общим имуществом дома. И хотя на первых порах все были против, сейчас позиция резко изменилась.

— Вот как быть против, когда говорят, что дети мерзнут. Да, нехорошо вышло, что без спроса, что никто не знал. Но сейчас все уладили. Собрание вроде как не проводили, но подписи собирали. В управляющей компании я проконсультировался, там сказали, что все нормально, — рассказал «Призыву» старший по дому.

Владелец угловой квартиры утеплил комнаты по фасаду дома без разрешений.

В управляющей компании «МУП ЖРЭП» о принятых собственником мерах по улучшению своих жилищных условий знают и даже одобряют. Считают, что инициативу собственников жилья надо поощрять. Сами собрались, сами деньги выделили, сами сделали. А то, что часть мозаики пострадала, это не нарушение. Управляющая компания сделала запросы во все инстанции — мозаика ни в каком реестре по охране не числится и не имеет исторической ценности.

Многие участники обсуждений в соцсетях задавались вопросом, куда же смотрит мэрия в таких случаях. Оказалось, что лучшая позиция в части чужого имущества — невмешательство.

— Это имущество собственников жилья дома. Полномочия администрации распространяются исключительно на объекты культурного наследия. Перечень давно имеется, и дома с мозаикой в него не входят, — сообщили «Призыву» в администрации города.

Авторы проекта «Владимир будущего» обнаружили еще один яркий пример варварского утепления фасадов панельных многоэтажек. Дом с интересной мозаикой на торце находится в Юрьевце, на Ноябрьской, 105. Проложить утеплитель по фасаду решился житель угловой квартиры на третьем этаже. Вышло не лучше, но хотя бы цвет утеплителя выбран не такой ядовитый.

— Содержание многоквартирных домов во Владимире регулируется двумя документами: правилами благоустройства и содержания территории муниципального образования, а также городскими правилами землепользования и застройки. Там много написано про монтаж кондиционеров, домовых знаков и рекламных конструкций, покраску стен. В соседней Москве, судя по открытым источникам, выборочное утепление запрещено. Во владимирских нормативах про это нам не удалось найти ни слова, — рассказывают сооснователи общественного движения «Владимир будущего» Сергей Егоров и Артем Черней. — Мозаики — миниатюрный срез советской культуры, формирующий облик спальных районов. Подобные панно должны быть учтены городом, а любое изменение, затрагивающее их целостность, следует тщательно обосновывать и согласовывать.

Их позицию поддерживают и другие горожане. Народный экскурсовод Татьяна Лысова вспомнила еще один вопиющий случай. В честь ударных заслуг строителей на пятиэтажке на проспекте Строителей сделали тематическое панно из мозаики. Но потом при дальнейшей застройке сами же ее и нарушили. Половину мозаики загородили стеной нового дома.

Во Владимире в том же микрорайоне Доброе появился положительный пример повышения энергоэффективности дома. Фасады пятиэтажки утепляли профессионалы, да еще и на средства федерального фонда. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Призыва».