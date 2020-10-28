Урожай кукурузы во Владимирской области удивил бы даже Хрущёва

Аграрии Владимирской области приступили к уборке кукурузы. Уже сейчас понятно, что урожай превзойдет все ожидания. Помогла хорошая погода. Только в СПК «Дмитриевы Горы» Меленковского района с площади 50 га собрали 263 тонны кукурузы. «Царицу полей» сейчас также убирают ООО «Борисоглебское» в Муромском районе, племзавод «Нива» и СПК «Гавриловское» в Суздальском районе, АО им. Лакина в Собинском районе, АО «Шихобалово» в Юрьев-Польском районе и ряд других хозяйств.

Кукурузу во Владимирской области собирают на зерно.

Вся собранная в нашем регионе кукуруза используется в качестве корма для животных. Ежегодно площадь, занятая посевами кормовой кукурузы на зерно в регионе, составляет в среднем от 0,8 до 1,8 тысячи га. Кукуруза, предназначенная для уборки на силос, занимает около 25 тысяч га.

— Выращивание так называемой сахарной кукурузы, используемой в пищу для человека, в регионе не практикуется. Хотя оба вида — и сахарная, и кормовая — съедобны, — уточняет пресс-служба владимирского филиала Россельхозцентра. Специалисты также отмечают, что, несмотря на все трудности выращивания «царицы полей», каждый садовод-любитель может получить вкусные сахарные початки у себя на даче.

Ранее «Призыв» сообщал, что борщевой набор подорожал на 20,4%. На ценах отразились сразу несколько причин: неурожай, низкая конкуренция, пандемия и инфляция.