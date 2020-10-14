Уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидпорог на 37%

Вирусы взялись за взрослое население Владимирской области. По сообщению регионального Роспотребнадзора, в этой возрастной категории эпидпорог превышен на 37%. Всего же на минувшей неделе с симптомами острых респираторных заболеваний в больницы региона обратились 8673 человека, среди них 4038 детей.

Эпидпорог превышен только среди взрослых.

В областном центре ситуация схожая. На прошлой неделе в лечебные учреждения обратился 3101 человек, в том числе 1524 ребенка. Превышение эпидпорога в городе зарегистрировано в возрастной категории от 15 лет и старше и составило 33,8%.

Результаты лабораторного мониторинга показывают: гриппозных вирусов пока нет. Преобладают риновирусы.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за ситуации с коронавирусом и ОРВИ внеплановые каникулы объявлены сразу в четырех школах Владимира.