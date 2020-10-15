У меня подозрение на коронавирус. Что делать?

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Пандемия коронавируса наступает
С наступлением осени коронавирус вернул себе первое место в информационной повестке дня. Заболеваемость растет стремительно. Владимирская область вплотную подошла к рекордным значениям мая месяца. Но если весной приходилось искать знакомых, которым диагностировали опасное заражение, то сейчас такие есть у большинства жителей региона. Ковид реально перешагнул порог наших с вами квартир. Случаи COVID-19 подтверждают у соседей, коллег, в детском саду у ребенка. И вот уже ты сам находишь у себя симптомы: повышенная температура, сухой кашель, утомляемость, боль в горле, конъюктивит и даже утренний кофе стал без вкуса и запаха. Так? Это повод срочно обратится к врачу.
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Куда обращаться с симптомами коронавируса?
Если вы почувствовали себя плохо, оставайтесь дома и вызывайте участкового терапевта. От посещения поликлиники стоит воздержаться. Таковы официальные рекомендации областного департамента здравоохранения. И кажется все логично: один инфицированный в очереди на прием, может заразить сразу несколько человек. Тесный контакт с заболевшим в коридорах больницы опасен для окружающих. Осмотреть заболевшего медработник должен в течение 24 часов. И отказать в этом праве вам не могут. Если отказывают, сразу звоните главному врачу медучреждения.
Если и это не помогает, звоните по телефону «горячей линии» департамента здравоохранения Владимирской области: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43. И сообщайте о нарушении туда.
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3. Что надо сообщить врачу?
Вызывая врача, надо обязательно подробно рассказать о своих симптомах. Коронавирус легко спутать с сезонными гриппом и ОРВИ. Именно поэтому стоит уточнить специфические проявлениях болезни. Температура не сбивается парацетамолом, пропало обоняние. Возможно, вы контактировали с человеком с подтвержденным ковидом или вернулись из поездки, в которой приходилось общаться с большим количеством малознакомых людей. В случае с нашим регионом достаточно на выходных побывать в Москве, а через неделю почувствовать себя плохо. Инкубационный период коронавируса от 2 до 14 дней.
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Должен ли врач сделать тест на коронавирус?
Больном у с симптомами коронавируса тест на ковид должен сделать медицинский работник прямо дома. Ходить никуда не надо. Анализ этот бесплатный. И отказать в его проведении терапевт не имеет право. Пройти тестирование могут и люди с пневмонией. Даже если катаральные симптомы у них выражены слабо. Настаивать на исследовании должны и пациенты старшего поколения с признаками ОРВИ . Особенно если они имеют ряд сопутствующих заболеваний: проблемы с сердечно-сосудистой системой, сахарный диабет, онкологические заболевания, заболевания эндокринной системы. Таким людям крайне важно выявить коронавирус на ранней стадии. Иначе болезнь можно развиться стремительно и протекать в тяжелой форме.
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Что должен сделать врач?
Один из главных показателей, который свидетельствует о состоянии человека, больного коронавирусом, насыщение крови кислородом. Эту несложную процедуру обязан проводить каждый медик, который приходит по вызову. Если вам забыли измерить сатурацию, стоит это потребовать. Норма у взрослых не должна быть ниже 95%. Если этот уровень упадет, человек начнет задыхаться. Чтобы спасти больного, кислородное голодание надо выявить на ранних стадиях. Не забываем и про обычные манипуляции: терапевт должен измерить температуру, провести осмотр и оформить больничный лист, если человек в этом нуждается. Кроме того, в устной форме врач должен предупредить больного о необходимости самоизоляции.
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Когда надо обратиться в "скорую помощь"?
Если самочувствие резко ухудшилось, температура тела выше 38,5 градусов, а жаропонижающие не помогают, вы начали задыхаться или терять сознание — звоните в «скорую помощь». Когда состояние здоровья угрожает жизни — вызов считается экстренным. Приехать к пациенту врачи должны за 20 минут. Но это в идеале. На деле стоит учитывать дорожную обстановку и удаленность населенного пункта. В деревню по ухабам неотложка так быстро не доберётся. Во время ожидания стоит приготовить вещи для экстренной госпитализации.
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Кого должны госпитализировать при подозрении на ковид?
Госпитализировать пациента с подозрением или подтвержденным коронавирусом обязаны в случае, если состояние здоровье начало ухудшаться. Температура не спадает в течение 3-5 дней, сатурация ниже допустимых значений, человеку трудно дышать, по КТ легкие поражены более, чем на 30%. Кроме того, в стационарном лечении нуждаются пациенты, относящиеся к группе риска: старше 65 лет, наличие ряда заболеваний, в том числе хроническая недостаточность, онкология, сахарный диабет. В больницу могут попасть и несовершеннолетние: температура выше 39 градусов при обращении или выше 38 градусов в течение пяти дней; дыхательная недостаточность; тахикардия; наличие геморрагической сыпи; судороги; тяжелое обезвоживание; онкология, болезни с нарушением свертываемости крови, хронические заболевания легких; болезни эндокринной системы.
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Стоит ли соблюдать карантин при подозрении на коронавирус?
Сегодня постановление об обязательной изоляции выдается только людям, у которых коронавирус подтвержден лабораторно. Если тест у человека положительный, ходить на работу, в магазин и просто покидать свой дом нельзя. В противном случае создается риск распространения инфекции. А нарушитель самоизоляции может быть оштрафован на сумму до 40 тысяч рублей, если никто не заболел, и до 300 тысяч — если нанесен вред здоровью окружающим. Более того, может наступить и уголовная ответственность. За нарушение правил карантина в связи с коронавирусом, повлекшее смерть людей, распространитель вируса рискует получить до семи лет лишения свободы. Однако до момента получения теста на коронавирус, ответственности человек не несет. Но по возможности самоизолироваться стоит.
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Что происходит на самом деле?
Алгоритм действий при симптомах коронавируса прописан, но соблюдается далеко не всегда. Медики перегружены, а поэтому все больше жителей Владимирской области сами приходят на прием к терапевту с катаральными явлениями и подозрением на COVID-19. Посидеть в общей очереди порой предлагают и заболевшим, у которых ковид подтвержден по результатам КТ. Ждать «скорую» приходится по несколько часов. Неотложка с трудом успевает обрабатывать вызовы. Только во Владимире за смену фельдшеры стучатся почти в 300 квартир. А госпитализировать почти некуда. Стационары не берут пациентов со средней тяжестью, в лучшем случае в больнице найдут койку для тяжелого пациента.
А поэтому сейчас точно не время болеть. Соблюдайте дистанцию, носите маски, сократите круг общения, без надобности из дома ни на шаг. Прогулки только в безлюдных местах и с членами семьи. Иначе алгоритм оказания помощи больным с коронавирусом придется проверить на себе.
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