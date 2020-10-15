У меня подозрение на коронавирус. Что делать?

Если вы почувствовали себя плохо, оставайтесь дома и вызывайте участкового терапевта. От посещения поликлиники стоит воздержаться. Таковы официальные рекомендации областного департамента здравоохранения. И кажется все логично: один инфицированный в очереди на прием, может заразить сразу несколько человек. Тесный контакт с заболевшим в коридорах больницы опасен для окружающих. Осмотреть заболевшего медработник должен в течение 24 часов. И отказать в этом праве вам не могут. Если отказывают, сразу звоните главному врачу медучреждения.

Если и это не помогает, звоните по телефону «горячей линии» департамента здравоохранения Владимирской области: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43. И сообщайте о нарушении туда.