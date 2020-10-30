Тыква на Хэллоуин – фаворит праздничного стола

Нам понадобятся: круглая тыква средней величины, 1 кг свинины, 2 шт. моркови, 2 шт. лука репчатого, 3 шт. перца сладкого, пучок петрушки, 3-4 ст.л. сметаны, 5-6 горошин перца душистого, соль по вкусу.

Вымойте тыкву и аккуратно срежьте ее верхушку в виде крышки. Выньте ложкой из тыквы все семена и при помощи острого ножа снимите небольшой слой самой тыквенной мякоти. Стенки у получившегося горшочка должны быть не тоньше 1 см. С внешней стороны тыквы аккуратно вырежьте небольшие глаза, нос и рот, стараясь не прорезать стенки тыквы насквозь.

Мясо, морковь и лук нарежьте крупным кубиком и слегка обжарьте в растительном масле на сковороде. Это ускорит дальнейшее приготовление. Добавьте к мясу и овощам кусочки тыквы, которые мы предварительно срезали с овоща при чистке. Посолите и добавьте свежо истолченный перец, другие приправы в это блюдо класть не стоит.

Начините этой массой горшочек из тыквы. Когда он будет почти полон, налейте полстакана горячей воды, накройте горшочек тыквенной крышкой и отправьте в духовку, где запекайте тыкву не менее часа. Готовое блюдо даст о себе знать незабываемыми ароматами, а сама тыква станет мягкой. Перед подачей на стол добавьте в рагу сметану и украсьте зеленью петрушки. Очень оригинально на столе смотрятся порционные тыковки. Если сможете найти несколько маленьких тыковок для праздника, обязательно воспользуйтесь этой идеей.