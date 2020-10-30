Тыква на Хэллоуин – фаворит праздничного стола

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Почему тыква — символ Хэллоуина?
Происхождение современного символа Хэллоуина объясняет старая ирландская легенда о хитром кузнеце-выпивохе Джеке, который поймал в ловушку самого сатану. Желая освободиться, дьявол пообещал Джеку не забирать его душу после смерти. Когда Джек умер, он не смог попасть ни в рай, ни в ад. И бог, и верный своему слову сатана закрыли для него свои владения. На прощание дьявол бросил Джеку маленький уголек, чтобы им неприкаянная душа могла освещать себе дорогу. Джек положил уголек в тыкву, защищая его от дождя, и отправился бродить по земле в ожидание Судного дня. Вот так овощ с огоньком внутри стал символом души, которая не может найти покой после смерти.
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Ночь ужасов или праздник урожая?
Тыква с вырезанным устрашающим лицом и свечой внутри, изготовленная на Хэллоуин, называется светильник (или фонарь) Джека. Кто-то верит, что огонек и злая маска отпугивают злых духов, которые, согласно поверьям, переходят границу между миром живых и мертвых в ночь с 31 октября на 1 ноября. Но для многих тыква традиционно ассоциируется с осенним урожаем, концом уборочной страды, переходом осени в зиму. Поэтому если вы не видите смысла отмечать ночь оживших мертвецов, то на законных основаниях можете отметить Хэллоуин как праздник урожая. А блюда из яркой и душистой тыквы станут его украшением. Их можно подавать в традиционном виде или придумать оформление в духе Хэллоуина.
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Суп «Паутинка»
Нам понадобятся: 1 кг мякоть тыквы, 1 л вода или бульон, луковица, 1-2 дольки чеснока, 3 ст.л. растительного масла, 100 мл сливок, перец по вкусу, сметана или сливки для украшения.
Тыкву помойте, обсушите и нарежьте крупными ломтиками. Срежьте грубую кожицу и удалите семена. Нарежьте мякоть кубиками. Лук очистите и мелко нарежьте. Чеснок очистите и мелко порубите. В сковороде разогрейте масло, выложите лук, посолите, поперчите и обжарьте до прозрачности. Добавьте чеснок и кусочки тыквы, тушите, помешивая, 5-6 минут.
Выложите овощи в кастрюлю с водой или бульоном и доведите до кипения. Варите при слабом кипении около 20 минут, пока тыква не станет мягкой. Пюрируйте суп блендером, влейте в него сливки, по вкусу приправьте солью и перцем, перемешайте. Перед подачей на стол разлейте суп по тарелкам. Сметаной или густыми сливками нарисуйте на его поверхности несколько кругов. Затем с помощью зубочистки сделайте из кругов паутинку.
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Фонарь Джека с мясом и овощами
Нам понадобятся: круглая тыква средней величины, 1 кг свинины, 2 шт. моркови, 2 шт. лука репчатого, 3 шт. перца сладкого, пучок петрушки, 3-4 ст.л. сметаны, 5-6 горошин перца душистого, соль по вкусу.
Вымойте тыкву и аккуратно срежьте ее верхушку в виде крышки. Выньте ложкой из тыквы все семена и при помощи острого ножа снимите небольшой слой самой тыквенной мякоти. Стенки у получившегося горшочка должны быть не тоньше 1 см. С внешней стороны тыквы аккуратно вырежьте небольшие глаза, нос и рот, стараясь не прорезать стенки тыквы насквозь.
Мясо, морковь и лук нарежьте крупным кубиком и слегка обжарьте в растительном масле на сковороде. Это ускорит дальнейшее приготовление. Добавьте к мясу и овощам кусочки тыквы, которые мы предварительно срезали с овоща при чистке. Посолите и добавьте свежо истолченный перец, другие приправы в это блюдо класть не стоит.
Начините этой массой горшочек из тыквы. Когда он будет почти полон, налейте полстакана горячей воды, накройте горшочек тыквенной крышкой и отправьте в духовку, где запекайте тыкву не менее часа. Готовое блюдо даст о себе знать незабываемыми ароматами, а сама тыква станет мягкой. Перед подачей на стол добавьте в рагу сметану и украсьте зеленью петрушки. Очень оригинально на столе смотрятся порционные тыковки. Если сможете найти несколько маленьких тыковок для праздника, обязательно воспользуйтесь этой идеей.
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Тыквенный пирог от Гарри Поттера
Нам понадобятся: 1,5 ст. муки, 200 г маргарина, 0,5 ст. сахара. Для начинки: 400 г мякоти тыквы, 50 г сливочного масла, 75 г сахара, 1 яйцо, 1 ст.л. корицы, щепотка мускатного ореха, ванилин по вкусу.
В кастрюлю положите сливочное масло и поставьте емкость на небольшой огонь. Когда масло растопится, всыпьте специи и тыкву, которую нужно порезать кубиками. Тушите тыкву, пока она не станет мягкой. После этого остудите ее, разомните просто вилкой и добавьте одно яйцо, сахар и специи.
Для приготовления теста маргарин должен быть мягким – перед приготовление его следует заранее вынуть из холодильника. Тщательно разотрите маргарин с сахаром, а потом смешайте с мукой. Около получаса подержите тесто в холодильнике – с ним будет проще работать.
Раскатайте тесто в круглый пласт, который должен быть на пару сантиметров больше формы. Саму форму смажьте маслом и перенесите на нее тесто, формируя своеобразные бортики. Выложите поверх теста всю начинку и отправьте в духовку. Выпекайте пирог с тыквенной начинкой при температуре 190 градусов до готовности. Бортики у пирога должны зарумяниться.
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