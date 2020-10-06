Туристов из Коврова оштрафовали за отсутствие теста на COVID-19

Ковровский городской суд вынес штрафы двум местным жителям, вернувшимся из Турции и вовремя не сдавшим тест на коронавирус. Прилетев из отпуска, они должны были пройти исследование на COVID-19 в течение 72 часов. Теперь туристам придется заплатить по 15 тысяч рублей. Как рассказали «Призыву» в пресс-службе суда, это только два рассмотренных дела. Аналогичные нарушения не единичны, дела сейчас находятся на рассмотрении.

Требование для прибывающих в Россию сдать тест на коронавирус методом ПЦР в течение трех дней действует с 1 августа. Правда, не все относятся к необходимости пройти исследование ответственно. Чтобы избежать проблем, в туристических фирмах рекомендуют записываться на тест заранее.

Записаться на тестирование лучше до вылета.

Между тем наказание рублём ждет не только безответственных туристов, но и нарушителей масочного режима. Ранее «Призыв» рассказывал, что Ковровский городской суд вынес штраф местной жительнице, находившейся в офисе без маски. Теперь ей предстоит выплатить 1500 рублей.