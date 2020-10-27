Турагентства отправляют владимирцев в Питер, Сочи и на Кубу

Владимирские турфирмы ищут новые направления для клиентов. Октябрь заканчивается, спрос на Турцию падает — там холодает. К тому же туристов пугает коронавирус и те ограничения, которые накладываются на людей, съездивших за рубеж. Но отдохнуть всё-таки хочется. Как выяснилось, сейчас это можно сделать выгодно. «Призыв» узнал, какие предложения в агентствах востребованы и что нужно знать отправляющемуся за границу и на родные юга в плане обеспечения собственной безопасности. Об этом «Призыву» рассказала Юлия Косинец, директор турагентства «СанрайзТур-Владимир».

Заграница традиционная и экзотическая

С ноября готовится к открытию интересное направление — Куба. Но не все авиакомпании имеют разрешение на полет туда. Сегодня оно ест только у «Азур эйр».

— Кубу бронируют уже на декабрь. Сейчас там открыты острова Кайо-Коко и Санта -Клару. Там не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Неделя отдыха стоит в районе 100 тысяч рублей. В эту сумму входит и перелет, и питание. Отель 4 звезды. Цены, возможно, поползут вверх, — говорит Юлия Косинец.

Сейчас у России открыты границы с 32 странами.

Более традиционные направления сейчас стали и более проблемными. На курорты Египта, например, можно попасть только через Каир. От него до места отдыха трястись на автобусе часов пять. С детьми это очень неудобно. Ещё вариант — Сербия. Но там не пляжный отдых, а больше культурно-просветительский.

Сочи и Питер по смешным ценам

В Сочи очень хорошие цены. Если поторопиться, можно ещё занырнуть в море. Можно найти туры на двоих на Сочинское побережье от 8 до 15 тысяч рублей, включая перелет и проживание. На хороший сервис, правда, рассчитывать трудно. Люди, вернувшиеся на днях из российских субтропиков, говорят: народу — яблоку упасть негде, гостиницы так себе, питание соответствующее. Сейчас из-за похолодания, возможно, стало посвободнее, но отношение к отдыхающим за пару недель не переменишь.

— Сейчас поставили чартеры до Питера. Цены смешные! 4-6 тысяч на двоих с проживанием в отеле 3-4 дня. Если покупать отдельно билеты на самолет, выйдет намного дороже.

Время полёта от Москвы до Великого Устюга – 1 час.

Аналогично перед Новым годом стоят чартеры до Великого Устюга. Раньше же к главному Деду Морозу страны добирались лишь на поездах и машинах. А ещё есть путёвки на горнолыжный курорт в Шерегеш Кемеровской области. Судя по фотографиям, тамошние просторы ничем не хуже Куршевеля. Ещё на Новый год ставит чартеры туроператор «Анекс тур» до Калининграда. Уже есть два рейса 30 декабря и 4 января. Цена от 42 тысяч рублей на двоих. Пакет включает в себя перелёт, 5-дневное проживание, плюс экскурсионная программа.

Туристы на скамейке запасных

Часть владимирских туристов, покупавших путёвки в начале года, уже отдохнули летом, часть, имея «депозит», выбирают, куда бы слетать сейчас, но многие отложили свою поездку на 2021 год по акции «без доплат».

– На те же самые даты, тем же составом, по той же цене переносим им вылет на следующий год. С учетом выросшего курса валюты это неплохое предложение от операторов. Акция «без доплат» продолжается, многие ею пользуются, — говорит директор турфирмы.

Турагентства надеются, что весной следующего года они наверстают упущенное. Пандемию победят, и границы откроются.

Прилетели? Сдайте тест!

Все вернувшиеся из-за границы сдают тесты на коронавирус. Некоторые владимирцы сделали это прямо в аэропорту. В Шереметьево процедура стоит 1700 рублей, в Домодедово — 2500. О том, в каких владимирских клиниках и в какие сроки реально пройти тесты на ковид после прилета, можно прочесть здесь.

ПЦР-тест на ковид нужно сдать в течение 3 календарных дней с момента прибытия.

— Многие туристы просто заложили плату на тестирование в статью своих расходов. Чеки о проведенном анализе загрузили на сайт госуслуг, а потом и сам результат.

Все, кто успел слетать в Турцию во время пандемии, остались довольны, сообщили в агентстве. Коронавирусом там, как правило, никто не заразился, в отличие от многих совершавших вояж на черноморские курорты.