Турагентства отправляют владимирцев в Питер, Сочи и на Кубу

Владимирские турфирмы ищут новые направления для клиентов. Октябрь заканчивается, спрос на Турцию падает — там холодает. К тому же туристов пугает коронавирус и те ограничения, которые накладываются на людей, съездивших за рубеж. Но отдохнуть всё-таки хочется. Как выяснилось, сейчас это можно сделать выгодно. «Призыв» узнал, какие предложения в агентствах востребованы и что нужно знать отправляющемуся за границу и на родные юга в плане обеспечения собственной безопасности. Об этом «Призыву» рассказала Юлия Косинец, директор турагентства «СанрайзТур-Владимир».
Заграница традиционная и экзотическая
С ноября готовится к открытию интересное направление — Куба. Но не все авиакомпании имеют разрешение на полет туда. Сегодня оно ест только у «Азур эйр».
— Кубу бронируют уже на декабрь. Сейчас там открыты острова Кайо-Коко и Санта -Клару. Там не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Неделя отдыха стоит в районе 100 тысяч рублей. В эту сумму входит и перелет, и питание. Отель 4 звезды. Цены, возможно, поползут вверх, — говорит Юлия Косинец.
Сейчас у России открыты границы с 32 странами.
Более традиционные направления сейчас стали и более проблемными. На курорты Египта, например, можно попасть только через Каир. От него до места отдыха трястись на автобусе часов пять. С детьми это очень неудобно. Ещё вариант — Сербия. Но там не пляжный отдых, а больше культурно-просветительский.
Сочи и Питер по смешным ценам
В Сочи очень хорошие цены. Если поторопиться, можно ещё занырнуть в море. Можно найти туры на двоих на Сочинское побережье от 8 до 15 тысяч рублей, включая перелет и проживание. На хороший сервис, правда, рассчитывать трудно. Люди, вернувшиеся на днях из российских субтропиков, говорят: народу — яблоку упасть негде, гостиницы так себе, питание соответствующее. Сейчас из-за похолодания, возможно, стало посвободнее, но отношение к отдыхающим за пару недель не переменишь.
— Сейчас поставили чартеры до Питера. Цены смешные! 4-6 тысяч на двоих с проживанием в отеле 3-4 дня. Если покупать отдельно билеты на самолет, выйдет намного дороже.
Время полёта от Москвы до Великого Устюга – 1 час.
Аналогично перед Новым годом стоят чартеры до Великого Устюга. Раньше же к главному Деду Морозу страны добирались лишь на поездах и машинах. А ещё есть путёвки на горнолыжный курорт в Шерегеш Кемеровской области. Судя по фотографиям, тамошние просторы ничем не хуже Куршевеля. Ещё на Новый год ставит чартеры туроператор «Анекс тур» до Калининграда. Уже есть два рейса 30 декабря и 4 января. Цена от 42 тысяч рублей на двоих. Пакет включает в себя перелёт, 5-дневное проживание, плюс экскурсионная программа.
Туристы на скамейке запасных
Часть владимирских туристов, покупавших путёвки в начале года, уже отдохнули летом, часть, имея «депозит», выбирают, куда бы слетать сейчас, но многие отложили свою поездку на 2021 год по акции «без доплат».
– На те же самые даты, тем же составом, по той же цене переносим им вылет на следующий год. С учетом выросшего курса валюты это неплохое предложение от операторов. Акция «без доплат» продолжается, многие ею пользуются, — говорит директор турфирмы.
Турагентства надеются, что весной следующего года они наверстают упущенное. Пандемию победят, и границы откроются.
Прилетели? Сдайте тест!
Все вернувшиеся из-за границы сдают тесты на коронавирус. Некоторые владимирцы сделали это прямо в аэропорту. В Шереметьево процедура стоит 1700 рублей, в Домодедово — 2500. О том, в каких владимирских клиниках и в какие сроки реально пройти тесты на ковид после прилета, можно прочесть здесь.
ПЦР-тест на ковид нужно сдать в течение 3 календарных дней с момента прибытия.
— Многие туристы просто заложили плату на тестирование в статью своих расходов. Чеки о проведенном анализе загрузили на сайт госуслуг, а потом и сам результат.
Все, кто успел слетать в Турцию во время пандемии, остались довольны, сообщили в агентстве. Коронавирусом там, как правило, никто не заразился, в отличие от многих совершавших вояж на черноморские курорты.
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