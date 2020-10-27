Турагентства отправляют владимирцев в Питер, Сочи и на Кубу

Осенью на отдыхе можно сэкономить

Владимирские турфирмы ищут новые направления для клиентов. Октябрь заканчивается, спрос на Турцию падает — там холодает. К тому же туристов пугает коронавирус и те ограничения, которые накладываются на людей, съездивших за рубеж. Но отдохнуть всё-таки хочется. Как выяснилось, сейчас это можно сделать выгодно. «Призыв» узнал, какие предложения в агентствах востребованы и что нужно знать отправляющемуся за границу и на родные юга в плане обеспечения собственной безопасности. Об этом «Призыву» рассказала Юлия Косинец, директор турагентства «СанрайзТур-Владимир».

Фото: goldtravel.by

Заграница традиционная и экзотическая

С ноября готовится к открытию интересное направление — Куба. Но не все авиакомпании имеют разрешение на полет туда. Сегодня  оно ест только у «Азур эйр».

Кубу бронируют уже на декабрь. Сейчас там открыты острова Кайо-Коко и Санта -Клару. Там не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Неделя отдыха стоит в районе 100 тысяч рублей. В эту сумму входит и перелет, и питание. Отель 4 звезды. Цены, возможно, поползут вверх, — говорит Юлия Косинец.

 Сейчас у России открыты границы с 32 странами.

Более традиционные направления сейчас стали и более проблемными. На курорты Египта, например, можно попасть только через Каир. От него до места отдыха трястись на автобусе часов пять. С детьми это очень неудобно. Ещё вариант — Сербия. Но там не пляжный отдых, а больше культурно-просветительский.

Фото: multitour.ru

Сочи и Питер по смешным ценам

В Сочи очень хорошие цены. Если поторопиться, можно ещё занырнуть в море. Можно найти туры на двоих на Сочинское побережье от 8 до 15 тысяч рублей, включая перелет и проживание. На хороший сервис, правда, рассчитывать трудно. Люди, вернувшиеся на днях из российских субтропиков, говорят: народу — яблоку упасть негде, гостиницы так себе, питание соответствующее. Сейчас из-за похолодания, возможно, стало посвободнее, но отношение к отдыхающим за пару недель не переменишь.

Сейчас поставили чартеры до Питера. Цены смешные! 4-6 тысяч на двоих с проживанием в отеле 3-4 дня. Если покупать отдельно билеты на самолет, выйдет намного дороже.

Время полёта от Москвы до Великого Устюга – 1 час.

Аналогично перед Новым годом стоят чартеры до Великого Устюга. Раньше же к главному Деду Морозу страны добирались лишь на поездах и машинах. А ещё есть путёвки на горнолыжный курорт в Шерегеш Кемеровской области. Судя по фотографиям, тамошние просторы ничем не хуже Куршевеля. Ещё на Новый год ставит чартеры туроператор «Анекс тур» до Калининграда. Уже есть два рейса 30 декабря и 4 января. Цена от 42 тысяч рублей на двоих. Пакет включает в себя перелёт, 5-дневное проживание, плюс экскурсионная программа.

Туристы на скамейке запасных

Часть владимирских туристов, покупавших путёвки в начале года, уже отдохнули летом, часть, имея «депозит», выбирают, куда бы слетать сейчас, но многие отложили свою поездку на 2021 год по акции «без доплат».

На те же самые даты, тем же составом, по той же цене переносим им вылет на следующий год. С учетом выросшего курса валюты это неплохое предложение от операторов. Акция «без доплат» продолжается, многие ею пользуются, — говорит директор турфирмы.

Турагентства надеются, что весной следующего года они наверстают упущенное. Пандемию победят, и границы откроются.

Фото: sputniknews.kz

Прилетели? Сдайте тест!

Все вернувшиеся из-за границы сдают тесты на коронавирус. Некоторые владимирцы сделали это прямо в аэропорту. В Шереметьево процедура стоит 1700 рублей, в Домодедово — 2500. О том, в каких владимирских клиниках и в какие сроки реально пройти тесты на ковид после прилета, можно прочесть здесь.

ПЦР-тест на ковид нужно сдать в течение 3 календарных дней с момента прибытия.

Многие туристы просто заложили плату на тестирование в статью своих расходов. Чеки о проведенном анализе загрузили на сайт госуслуг, а потом и сам результат.

Все, кто успел слетать в Турцию во время пандемии, остались довольны, сообщили в агентстве. Коронавирусом там, как правило, никто не заразился, в отличие от многих совершавших вояж на черноморские курорты.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: aquaworldonline.ru


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