Туалет и смотровые площадки поставят на древних валах

Во Владимире появятся новые смотровые площадки, пешеходные зоны и общественный туалет. Они запланированы за зданием худграфа ВлГУ, в районе спуска на вокзал на улицах Карла Маркса и Комсомольской. Объекты в качестве обременения построит инвестор, желающий возвести в центре города жилые дома и общественные центры с кафе. Столичные архитекторы из института «Гипрогор» разработали проект исторического квартала № 33, опираясь на генпланы 2014 и 2016 годов. Последние поправки к генплану Владимира внесли специалисты этой компании, подняв данные проектировщиков 20-летней давности и решив, что идея сделать смотровые площадки на исторических валах актуальна по сей день.

Ориентировочная площадь древних валов — 1,6 гектара.

Сейчас исторические валы за худграфом и гостиницей «Владимир» по пути на вокзалы представляют собой дикое место, заросшее бурьяном и кустарником. Гулять там совсем неинтересно, а временами и небезопасно (зимой это просто обледенелая горка, а в ночное время — подозрительное место, где темнота — хоть глаз выколи). Зато желающих справить там нужду достаточно. Поэтому решение поставить нормальный стационарный общественный туалет — архиверное, как говорил один из великих людей, прошедшийся по тамошним окрестностям в начале XX века. Цивилизованные туалеты сделаны на пешеходной Георгиевской улице, в парках «Дружба» и Центральном — и здесь пора.

— Квартал № 33 имеет очень ограниченные возможности для застройки, учитывая наличие памятников истории и культуры, зон регулирования застройки, сложный рельеф. В западной части предлагается учесть проектные предложения по застройке территории гостиницы «Владимир», благоустроить существующий квартал 3-4-этажных жилых домов. Планируется реконструкция существующего 2-этажного дома, — сообщается в проектной документации института «Гипрогор».

Пешеходное пространство появится на пересечении улиц Карла Маркса и переулка Богословского.

На смотровых площадках по традиции поставят скамейки, фонари и сделают клумбы. Столичные проектировщики добавили еще размещение фонтана. Это особенно должно порадовать владимирцев, учитывая, что мэрия сама на такие траты не пойдет.

В центральной части квартала находится гостиница «Владимир». Инвестор планирует изменить ее внешний вид, а также перенести котельную на новое место. Самое интересное будет в восточной части. Там намечено строительство универсального общественного центра, заведений общепита, магазинов и малоэтажных жилых домов. Ещё проектировщики обещают расширение проезжей части по узким улочкам и обустройство парковок. Верится в это с трудом, потому что места там совсем немного. Но во все нормативы утвержденный постановлением главы администрации проект уложился.

Ранее «Призыв» сообщал, что новая пешеходная зона в восточной части города оказалась совсем не такой, какой обещали ее сделать городские власти.