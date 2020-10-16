Цены на продукты выросли из-за низкого урожая и ослабления рубля

В сентябре во Владимирской области подорожали продукты, но подешевели одежда и обувь. Такой вывод сделала пресс-служба Отделения Владимир Банка России, ориентируясь на данные Росстата. Годовая инфляция в регионе в сентябре ускорилась и составила 4% против 3,5% в августе. Больше всего она коснулась продовольственных товаров: с 3,9% в августе до 4,6% в сентябре.

Причин несколько. Цены на картофель пошли в рост из-за плохого урожая в личных подсобных хозяйствах и закупок впрок. Помидоры подорожали из-за засухи в южных регионах России. Ослабление рубля способствовало росту цен на бананы и виноград. Снижение урожая сахарной свеклы привело к росту цен на сахар. Колбаса и мясные полуфабрикаты подорожали из-за роста цен на сырье, в том числе импортное.

В то же время стабилизировались цены на некоторые крупы. Дело в насыщении потребительского спроса. По всей видимости, речь идет о гречке, которую массово скупали в регионе во время первой волны коронавируса.

Цены на одежду и обувь остаются стабильными.

Непродовольственные товары по сравнению с августом в сентябре подорожали меньше: с 3,9% до 4,3%. Особенно это коснулось одежды, обуви и белья. Летом такого товара было реализовано достаточно.

Зато отложенный спрос на автомобили при поддержке по программам льготного кредитования и ослабление рубля привели к росту цен на машины. Подорожание импортных комплектующих сказалось на росте цен на телевизоры, компьютеры, электротовары и другие бытовые приборы.

Самый низкий темп прироста цен — на услуги (2,6%). Стоимость обучения в вузах в сентябре этого года не повысилась. По рекомендации Минобрнауки высшие учебные заведения скорректировали стоимость обучения до уровня прошлого года.

При этом из-за дополнительных мер по защите граждан от угрозы распространения коронавирусной инфекции подорожали билеты на поезд. Дороже, по данным банкиров, стало ходить и в кино. Между тем сотрудники кинотеатров заверяют, что, напротив, вынуждены снижать цены, чтобы сохранить посетителей. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.