Цены на маски пошли вразнос

Спрос на маски во Владимирской области начал расти вместе со второй волной коронавируса. А на минувшей неделе магазинам и предприятиям сферы услуг указом № 281 официально запретили обслуживать клиентов без средств индивидуальной защиты (СИЗ). Дать от ворот поворот покупателю без маски могут на входе и даже уже на кассе. Рекомендовали не обслуживать нарушителей масочного режима в такси и общественном транспорте. Это тут же сказалось на ценах.

Причем по Владимиру стоимость неоднородная: обычные медицинские маски стоят от 6 до 32 рублей за штуку. Весной цена доходила до 40 рублей. «Призыв» прошелся по нескольким торговым точкам, выводы читайте в нашем материале.

Магазины и аптеки: краткий обзор цен

Масками сейчас не торгует только ленивый. Самые дорогие — поштучно — мы нашли в сетевых магазинах. В одном из магазинов «Перекресток», где довольно жестко относятся к соблюдению масочного режима, купить СИЗ можно прямо на кассе. Но цена кусается: 32 рубля за обычную одноразовую маску. Чуть дешевле — за 25 рублей — маску можно купить в «Ленте». В некоторых «Магнитах» СИЗы отпускают только оптом по 10 штук за 200 рублей, т.е. 20 рублей за штуку.

Что касается аптек, далеко не в каждой сейчас можно купить маску. Хотя находиться здесь без СИЗов тоже нельзя. Мы обошли около десяти точек в разных районах Владимира. В среднем в аптеках маска стоит 25 рублей за штуку, есть наборы из пяти штук за 100 рублей, т.е. 20 рублей за одну.

Оптом маски можно купить дешевле. В одном сетевом магазине 50 штук стоят 150 рублей — по 3 рубля за штуку.

Удивительно, но маски можно купить даже в некоторых ларьках с шаурмой. В такой точке на «Факеле» они стоят 15 рублей. А самые дешевые маски мы нашли… в «Бристоле». Там за них спросят всего 6 рублей.

Как в Европе: некоторые раздают маски

Необходимость носить маски и весной многие не признавали, но обходилось без громких скандалов в магазинах и учреждениях. Теперь же ситуация в корне поменялась. Замечания охраны, продавцов и кассиров, которых новый указ «Белого дома» обязал контролировать исполнение масочного режима под угрозой штрафов, все чаще воспринимаются в штыки.

Чтобы сохранить покой и клиентов некоторые предприниматели во Владимире приняли решение раздавать одноразовые маски или их подобие бесплатно, как это делают во многих странах Европы. В некоторых торговых точках, например, в магазинах «Магнит» и «ВкусВилле», на входе можно найти специальные рулоны с салфетками из нетканого материала. Из них за пару секунд можно сделать себе одноразовую маску и спокойно сделать покупки. А на «Рынке на Студеной» на входе и на кассах можно взять обычную одноразовую маску.

Масочный режим превращается в масочный скандал

Культура ношения масок для нас чужда. Признаемся, мало кто из нас надевал их при ОРВИ, толкаясь в автобусе или магазине еще год назад. С приходом коронавируса многие изменили свое отношение. Другие, напротив, стали агрессивнее относиться к «обязаловке»: кто-то по состоянию здоровья, но большая часть из принципа (у каждого этот принцип свой).

Однако факт остается фактом: областные власти переложили ответственность за соблюдение масочного режима на бизнес. По сути, клиент не носит маску — штраф платит предприниматель. Он (неважно — собственник, управляющий, продавец, кассир или охранник) оказывается не по своей воле втянут в неизбежный конфликт с тем, кто несет ему деньги. Сам же «Белый дом» держится как бы над ситуацией.

Уже были прецеденты, когда покупатели скандалили и требовали обслужить их без масок. В таких случаях руководство магазина имеет право вызвать полицию. И поход за хлебом для некоторых закончится составлением протокола. Представители бизнес-сообщества таким клиентам советуют заказывать товары на дом, чтобы не устраивать конфликты в магазинах, поберечь своё здоровье и нервную систему.

— Мы сейчас от лица всего владимирского сообщества предпринимателей просим вас, дорогие наши, любимые покупатели, давайте уважать себя и наших бизнесменов! Им сейчас приходится работать в сложнейших, непривычных для себя условиях. Прося одеть маску в магазине, продавец ни в коей мере не хочет унизить вас как личность, не посягает на вашу свободу и конституционные права, как полагают некоторые провокаторы, — говорит Яна Барихашвили, общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей Владимирской области, генеральный директор компании «ЭЛО». – Бизнесмены сейчас стараются выполнить ряд очень жестких правил, в которые их поставил Роспотребнадзор. Они стараются не получить штрафы и остаться на плаву.

Контроль будет усиливаться

Масочный режим и социальное дистанцирование власти считают основными инструментами борьбы с коронавирусом. А значит, контроль за их исполнением будет только усиливаться. Как отмечают некоторые подписчики «Призыва», «казна сама себя не пополнит». Напомним, что за нарушение масочного режима физическому лицу грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей, должностному — от 50 до 150 тысяч, юридическому лицу — от 200 до 500 тысяч рублей. При этом чиновники сохраняют мирную риторику в этом вопросе и просто «просят».

— Если мы самосознание свое не включим и не будем выполнять те требования, которые необходимо выполнять, то никакие штрафы не прекратят распространение этой инфекции. Поэтому обращаюсь ко всем: будьте внимательны, это ваша жизнь, здоровье ваших близких людей! — обратился к жителям региона первый вице-губернатор Владимирской области Сергей Шевченко, подписавший тот самый указ № 281.

Рейды же по торговым точкам и предприятиям сферы услуг Роспотребнадзор проводит регулярно. И мероприятия продолжатся, пока того требует эпидемиологическая ситуация.

— В основном с проверками мы выходим в крупные торговые центры, пищевые. Что касается сетевых продуктовых магазинов, их, видимо, Москва хорошо проверяет. Так как они федеральные торговые точки, как только там усилили масочный режим, по регионам тоже. Они молодцы, сами выдают покупателям маски самодельные. С транспортниками тяжелее. Не все перевозчики исполняют рекомендации, что весной, когда пандемия началась, что сейчас, — рассказала «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Ранее «Призыв» сообщал, что власти не видят причин вводить ограничения по ковиду. Как сообщил на этой неделе представитель Роспотребнадзора, существующих мер будет достаточно. Конечно, при одной оговорке — если они будут соблюдаться. Эту позицию поддерживает и «Белый дом».