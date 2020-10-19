Цех по производству акриловых ванн горит в Коврове

Крупное возгорание устраняют в настоящий момент пожарные в Коврове. Загорелся цех на территории производственного предприятия «Радомир» в микрорайоне Заря. Сообщение о пожаре поступило в 11.41. На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения Ковровского и Владимирского гарнизонов.

50 человек эвакуированы, есть пострадавший.

Известно, что открытое горение на площади 100 кв. метров уже ликвидировано. Есть пострадавший, это мужчина 1988 года рождения. С ожогами он был госпитализирован. Еще 50 человек эвакуированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Сейчас на месте работают 43 пожарных и 13 единиц техники. Для выяснения причин случившегося на место отправится испытательная пожарная лаборатория.

Ранее «Призыв» сообщал, что крупный пожар в Александровском районе оставил трех человек без жилья.