Три смерти от коронавируса подтверждены за сутки

12 дней подряд во Владимирской области ежедневно регистрируются летальные случаи от COVID-19. За минувшие сутки скончались еще три пациента. Общее число не переживших болезнь за время пандемии достигло 230. Прибавка зафиксирована и по числу активных носителей коронавируса. В данный момент во Владимирской области болеют 1367 человек. Накануне цифра была ниже — 1331 человек. Победили болезнь 6003 жителя области. Из них 21 пациент закрыл больничный за минувшие сутки.

Между тем вторая волна коронавируса, которую мы сейчас наблюдаем, будет в России интенсивнее первой. Но система здравоохранения к этому готова. Об этом сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

—Мы преодолеваем весенние рекорды. Официальные рекорды были на уровне 11,3 тысячи. Волна будет более жесткой, чем была. Но мы уже готовы и сейчас будем с этим делом бороться лучше, тем более что готова вакцина, — рассказал Альтштейн.

За минувшую неделю в больницы с признаками ОРВИ обратились 8 104 человека.

Интенсивность роста числа заболевших связана, по мнению вирусолога, с осенним сезоном и периодом простудных заболеваний. Ситуация с ОРВИ во Владимирской области более или менее стабильна. На стационарном лечении, по данным облздрава на вчерашний день, находились 68 пациентов с ОРВИ и 139 – с пневмонией. При ухудшении самочувствия жителям региона советуют вызывать врача на дом. От посещения поликлиники пациентов просят воздержаться.

Ранее «Призыв» сообщал, что число новых выявленных случаев COVID-19 во Владимирской области за сутки еще выросло. За 24 часа инфицированы 60 человек.