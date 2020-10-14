Три причины убрать заборы с улиц Владимира

Начну, как стендапер. ВЫ ВИДЕЛИ ЭТИ ЗАБОРЫ? Они кого и от чего защищают? Меня от похода по газону с крапивой или крапиву от меня? Заборы стали появляться рядом с пешеходными переходами: это было одним из условий госконтракта на их ремонт. Мол, хотите новые безопасные переходы — будьте любезны справа и слева от них поставить забор.

Но как это влияет на безопасность? Да никак! Ставят в Европе, Америке, Японии такие заборчики? Нет! Даже в Москве от них избавляются. Почему же мы не можем применить на свой город опыт тех, кто уже через это прошел, а не переживать его самим? Тем более что с такой статистикой гибели пешеходов на дорогах пережить его вообще-то суждено будет не всем.

Причина № 1. Заборы не влияют на безопасность

А как же в других странах борются за безопасность переходов? Это не секрет: правильное освещение (когда высвечен оказывается человек, а не дорога), наземные переходы (не под-, не над-) и светофоры. Вы, наверное, захотите со мной поспорить, что, мол, пробки. Но нет. В развитых странах плотность светофорных объектов в пять раз выше, чем у нас. Нормально размещенный и настроенный светофор — это не препятствие для потока, это средство, которое делает поток РАВНОМЕРНЕЕ. А это важнейшее свойство, которое увеличивает пропускную способность. В противном случае поток, пролетая один бессветофорный перекресток, тут же утыкается в другой. Или в сужение дороги.

По российским нормативам пешеходные переходы должны быть не реже чем каждые 500 метров. Для сравнения, на улицах Берлина или Токио переход есть каждые 150 метров, со светофором, наземный. Во Владимире же переходы все убирают и убирают. А чтобы народу неповадно было перебегать в привычном месте, ставят на всем перекрестке заборчики от пешеходов. Примеров полно: переход у педа, на Гагарина, страшное место у химзавода, где люди идут с электрички на проезжую часть и погибают под колесами. Почему бы не делать переход там, где люди переходят? Зачем?!! Лучше поставить там забор, чтобы никто не переходил.

Вернемся к Токио. На фото переходы на перекрестке, а под эти перекрестком (не поверите) переход в метро и в принципе подземный переход.

То есть на одном и том же месте переход и подземный, и наземный. А знаете почему? Потому что загонять людей под землю с одной лишь целью – перейти дорогу – бесчеловечно. Люди не любят преодолевать дополнительные препятствия. Спускаться в грязные темные переходы под землю добровольно никто не хочет, поэтому при первой же возможности люди стараются перебегать дорогу в неположенном месте, попадая под машины. А ведь есть еще маломобильные группы населения, для которых подземный переход – это жуткая полоса препятствий.

Владимирская ГИБДД даже в прокуратуру подает заявление с тем, чтобы обезопасить дороги. И если коротко, по мнению инспекции, «не хватает знаков и «лежачих полицейских». А по моему мнению, не хватает здравого смысла и системного подхода. Например, на второстепенных проездах, во дворах, на съездах дорога должна подниматься на уровень тротуара. И конечно, ни о каких заборах тут речи не идет.

Причина № 2. Заборы бесполезны

Так, может, заборы нужны для того, чтобы не ходили по газонам? Может. Но зачем нужны газоны, если по ним нельзя ходить? И вообще, газоны ли это? Давайте представим идеальный мир и в нем идеальный газон. Кстати, у меня есть пример из 2017-го, когда всех удивил бизнесмен из Екатеринбурга, который сделал нормальный газон по европейским стандартам.

Казалось бы, обычный газон, но вы видели во Владимире хоть один такой? Чтобы не было проплешин и открытого грунта. И не надо такой газон защищать от людей, почему бы по нему не ходить? А вот парковать там машины действительно не стоит, но с этим вполне справились симпатичные столбики, а не уродский забор. К сожалению, красивый газон в Екатеринбурге перекопали коммунальщики, и все закончилось как обычно, но история в другом. Существуют правила, которыми руководствуются во всем мире: для газонов (прикрытый грунт, дренаж, столбики, хорошая трава), для переходов (освещение, уровень, частота, светофор), для чего угодно. Зачем мы все время изобретаем велосипед?

Причина № 3. Заборы портят внешний вид города

И главная проблема заборов – это некрасиво! У города должен быть узнаваемый стиль. Городская айдентика и дизайн-код, как пишут наши коллеги из «Владимира будущего». Единообразные таблички, знаки, аншлаги, указатели – и никто Владимир больше дырой не назовет. Мне, например, нравится, как рисуют девчонки из проекта «Загогули» и некоторые штучки от артели «Дяди Миши». Но мы за системный подход. Опять же зарядить тендер, распилить немного бюджета, но и про дело не забыть.

Сериал был такой по Кингу – «Под куполом». По сюжету город накрывают (неизвестно кто) прозрачным, но непробиваемым куполом. Почти так же, в один момент (правда, немного растянутый во времени) город Владимир оказался в кольце заборов и заборчиков. Героям сериала выбраться из-под купола мешало силовое поле. А нам что мешает?

Юлия Назарова Заглавное фото: @vladimir.bez.zaborov

