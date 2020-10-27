Три грузовика столкнулись в Вязниковском районе

Крупное ДТП с пострадавшими произошло сегодня утром в Вязниковском районе. Около 6.40 на 275 километре трассы М-7 «Волга» столкнулись сразу три грузовых автомобиля. По предварительной информации, водитель «ГАЗона» наехал на стоявшую впереди на светофоре «ГАЗель», а та, в свою очередь, въехала в «КамАЗ».

На трассе М-7 столкнулись 3 грузовых автомобиля.

В результате ДТП пострадали водители автомобилей «ГАЗон» и «ГАЗель», сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области. Известно, что сотрудниками МЧС проводилась деблокировка одного из пострадавших в аварии.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее «Призыв» сообщал, что водитель иномарки насмерть сбил 23-летнего пешехода.