Терапевтов на вызовы начали развозить волонтёры

Владимирские таксисты присоединились к волонтерскому движению #МыВместе Общероссийского народного фронта. Водители помогают медикам в их нелегком труде во время пандемии — подвозят по нужному адресу, откуда поступил вызов больного. Сейчас пациенты всё чаще вызывают врачей на дом. У многих симптомы как обычного ОРВИ, так и ковида. При этом многие живут в отдаленных районах города, куда даже на общественном транспорте трудно добраться.

— Наши партнеры — один из агрегаторов такси — ежедневно доставляют врачей на вызовы. Это инициатива Народного фронта. До этого мы обратились в поликлиники к главным врачам, и те сказали, что есть проблема с транспортом. Кинули клич волонтерам — они пошли навстречу, — сообщила руководитель регионального исполкома ОНФ во Владимирской области Виктория Дерипаско.

Три машины такси ежедневно развозят владимирских медиков по нужным адресам.

Пока в акции принимают участие 10 автоволонтеров. Среди них и Александр Глущук. Весной этого года мужчина уже доставлял продукты из «тележек добра» одиноким пенсионерам. А в этот раз привозит к людям участковых врачей.

— Это не флагами махать, это, действительно, реальное дело. Берешь и делаешь. Пешком врачам добираться долго, на автобусе тоже. У меня из элементарных средств безопасности – маска, антисептик для рук. Ещё надел специальные чехлы на сиденья, салон постоянно проветриваю, — заверил Александр Глущук.

Территория обслуживания второй городской поликлиники разрастается с каждым годом, прикрепляется население новых микрорайонов — Веризино, Полянки, РТС, поселка Содышка. Туда дойти пешком очень сложно. А собственный больничный автопарк не всегда свободен, говорят участковые врачи.

— Нагрузка на врачей многократно возросла. Очень много обращений и вызовов на дом. Доктора ходят пешком, всё затягивается до позднего вечера, – рассказала Анна Божок, зав. терапевтическим отделением городской больницы № 2 города Владимира. — Поэтому такая поддержка волонтеров очень помогает.

К пациентам медики приходят на дом в полной защитной экипировке. Каждый из них привит от гриппа. Но люди устают, загрузка дикая. Бывает, что на 10 участков работают всего 4 врача, а с каждого участка поступает по 20 вызовов. Терапевты вынуждены дойти к каждому. Поэтому транспортной поддержке в городских поликлиниках, несомненно, рады.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирских врачей начали прививать от ковида.