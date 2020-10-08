Телепортация памятников Александру Невскому стала владимирским трендом

В центре Владимира, около западной стены Богородице-Рождественского монастыря, рядом с Николо-Кремлевской церковью (планетарием), стоит себе тихонько памятник. Памятник неординарному человеку, дальновидному владимирскому князю, смелому воину и искусному дипломату – Александру Ярославичу Невскому. Ранее примерно на этом же месте был другой каменный бюст в честь этого святого человека и великого полководца. Примечательно, что в следующем году мы отметим большую дату — 800-летие со дня рождения Александра Невского. О памятниках, воздвигнутых в его честь, и о многом другом, связанном с именем князя, — в нашем сегодняшнем выпуске проекта «Точка на карте».

Рожденный и крещенный в городе Переславле-Залесском, прославившийся в юности громкими военными победами в новгородских землях, последние 11 лет своей жизни Александр Ярославич правил во Владимире. Именно отсюда князь отправился в Орду со своей последней дипломатической миссией. Сюда же привезли его тело: из этой поездки ему не суждено было вернуться живым.

Во Владимире, на территории монастыря Рождества Богородицы, князя первоначально и захоронили. Здесь его мощи находились до перенесения их в Санкт-Петербург в 1724 году.

Историки до сих пор спорят, а сохранились ли вообще подлинные мощи? Есть мнение, что останки князя сгорели в одном из многочисленных пожаров, которые бушевали в монастыре в XVI-XVII веках. Но обо всем по порядку.

Вместе с народным гидом Александром Смекаловым мы прогулялись по ключевым точкам Владимира, так или иначе связанным с жизнью и смертью великого владимирского князя, и попытались найти ответы на многие вопросы.

Какие факты свидетельствуют о том, что князь и после смерти не хотел уезжать из Владимира в Санкт-Петербург, правда ли, что во время знаменитой Невской битвы девятнадцатилетний Александр Ярославич оставил своим копьем печать на лице шведского королевича Биргера (основателя Стокгольма), куда и почему перенесли первую версию владимирского памятника, узнаете из очередной серии проекта «Точка на карте». И, конечно, подписывайтесь на канал «Призыва». Будем признательны за лайки и репосты!

Тайм-коды программы:

0.55 — история появления второго памятника Невскому во Владимире и причина перенесения первого;

2.04 — о Невской битве, в которой 19-летний князь ранил в лицо основателя Стокгольма;

2.45 — Ледовое побоище и русская традиция топить врага подо льдом водоемов;

4.03 — о том, как Невский металлургию развивал;

4.57 — последняя поездка в Орду и коварное отравление;

5.45 — погребение во Владимире;

6.27 — о том, как ковчег с мощами князя не прошел в ворота, а переправа рухнула;

7.12 — с кого именно лепили внешность Александра Невского, ведь никто не знал, как он выглядел;

7.25 — о пожарах, которые могли уничтожить мощи князя.

Каменный Невский

Итак, вот этот памятник Александру Невскому стоит у западной стены Богородице-Рождественского монастыря. Монумент был установлен в 2003 году стараниями скульпторов Новикова и Черноглазова.

Но до него примерно на этом же месте стоял другой каменный бюст. Его установили в 1963 году, к 700-летию со дня кончины Александра Невского.

Похожие бюсты можно увидеть и в других городах, например, в Переславле-Залесском.

Именно этот «типовой» характер бюста послужил во Владимире поводом к его замене на новый памятник. Тот, что стоит сейчас. При входе на площадку перед памятником установлен камень, на котором начертаны названия фирм-спонсоров, участвовавших в финансировании монумента. А первый бюст был демонтирован и перенесен к входу во Владимирский юридический институт. Вот такая интересная история перемещений монументов.

Зарубка на лице основателя Стокгольма

Общие сведения об Александре Невском знакомы нам еще со школы. Он был внуком Всеволода Большое Гнездо, отцом Даниила Московского (основателя династии московских князей), дедом известного всем Ивана Калиты и прапрадедом не менее известного Дмитрия Донского.

При жизни Александра, конечно, никто не называл Невским. Свое прозвище князь получил в XV веке.

И оно связано с битвой со шведами 15 июля 1240 года в месте, где Нева впадает в Ижору. Известно, что в том сражении юный Александр самому шведскому королевичу Биргеру «взложи печать на лице острым своимъ копьем!» Долгое время это считалось байкой, метафорой. Вспоминайте фильм «300 спартанцев», где Леонид кидает копье в лицо Ксеркса. Но в 2002 году были исследованы останки Биргера и в районе правой глазницы обнаружена прижизненная отметина от острого предмета. Поэтому печать на лице основателя Стокгольма Невский, скорее всего, все же оставил.

Масштабная битва или локальное сражение?

Еще одно легендарное сражение, которое прославило будущего владимирского князя, — это битва на Чудском озере, или Ледовое побоище (5 апреля 1242 года). Ученые до сих пор спорят, где проходило это событие и каких масштабов оно было в реальности.

Топить врага подо льдом – это был совершенно не новый трюк. Похожие битвы упоминаются у многих представителей династии Рюриковичей. Например, отец Александра, владимирский князь Ярослав в 1234 году утопил крестоносцев подо льдом реки Омовжи, а его сын, князь Дмитрий Александрович таким же образом одержал победу в Раковорской битве.

Более того, в Лаврентьевской летописи 1377 года, которая хранилась как раз за стенами владимирского монастыря Рождества Богородицы, сказано, что даже Ярослав Мудрый утопил войско своего брата Святополка Окаянного подо льдом озера близ Киев-града.

Даже если предположить, что прославленное Ледовое побоище – малый локальный конфликт, то честь и хвала Александру Невскому за то, что малой стычкой он надолго откинул крестоносцев от северных земель.

Князь-созидатель

Несмотря на то, что русские земли в XIII веке находились под игом Орды, которая забирала весомую часть ресурсов, князь Александр умудрялся развивать подвластные ему территории экономически. К примеру, расширилось металлургическое производство в городе Устюг Железный, были основаны город Порхов и несколько крепостей на реке Шелонь.

Последние 11 лет жизни Александр прожил во Владимире. Где точно находились княжеские палаты, сегодня неизвестно. Возможно, он жил во дворце своего деда Всеволода. В летописи говорится так: «Приде Олександръ, ис Татаръ в град Володимерь. И усретоша со кресты у Золотых воротъ митрополитъ и вси игумени и гражане, и посадиша на столе отца его Ярослава».

Последняя миссия и коварное отравление

В 1262-м вспыхнули волнения в суздальских городах, все дело было в новом порядке уплаты дани. Дань собирали мусульманские сборщики баскаки. Уплатив монголам за право собирать дань с покоренных народов, они требовали вдвое, а то и втрое больше положенного.

Естественно, это вызвало недовольство жителей. Чтобы умилостивить хана, Александр Невский лично отправился с дарами в Орду.

Хан долго удерживал князя подле себя. А когда Александр получил возможность вернуться во Владимир, то по дороге занемог и 14 ноября 1263 года скончался в городе Городец, приняв перед кончиной монашеский постриг. Есть версия, что Невский был отравлен ханом ядом длительного действия, поэтому смерть наступила не сразу. Тело Александра было погребено во владимирском монастыре Рождества Богородицы.

Уже после смерти Александра, даже когда великокняжеский престол был перенесен из Владимира в Москву, вклады из уважения к Невскому продолжали поступать в монастырь. Сохранились сведения, что Иван Данилович Калита, Иван Красный, Дмитрий Донской жертвовали сюда серебряные сосуды, дорогую посуду, а иногда и целые села. К примеру, Дмитрий Донской подарил обители в XIV веке деревню Фролиха, о которой мы снимали отдельную программу.

А были ли мощи?

В XVIII веке император Петр I повелел перенести мощи святого князя Александра Невского в Санкт-Петербург. Император после победы над шведами посчитал, что закончил дело своего великого предшественника. Перенесение было исполнено в 1723 (по другим данным — в 1724) году. Но при анализе сведений об этом событии складывается впечатление, что Александр Невский даже после смерти не хотел покидать Владимир.

Во-первых, ковчег с мощами не прошел в монастырские ворота, поэтому пришлось разбирать стену.

Во-вторых, когда процессия переправлялась через реку Воршу, мост попросту рухнул.

Вот таким символическим образом Александр Невский как будто показал свое отношение к переезду. Но тем не менее это случилось.

Еще один интересный момент. Многие исследователи считают, что в том ковчеге не было подлинных мощей князя, так как они сгорели во время одного из многочисленных пожаров в Рождественской обители. Однако в житии святого Александра Невского, которое было написано в монастыре, сказано, что в одном из пожаров в церкви все выгорело с людьми, но на чудотворных мощах было огненное знамение, и пелена на гробе осталась невредимой после того огня.

С кого же лепили Невского

Но вернемся к памятнику. Не менее интересным остается вопрос с внешностью великого князя. С кого же его лепили?

Понятно, что никто не знал, как выглядел в реальности князь Александр. Игорь Черноглазов, как и другие скульпторы, при создании памятника опирался на образы икон и внешность актера Николая Черкасова, который сыграл Невского в фильме Сергея Эйзенштейна (1938 год). Как говорится, найдите десять отличий…

Так великий или раскрученный?

В последнее время в адрес Невского мы слышим много необоснованной критики, которая пытается занизить достижения великого владимирского князя. Несомненно, фильм Сергея Эйзенштейна популяризировал образ Александра Ярославича. Но он был популярен в русском обществе и раньше.

На него ориентировались князья, цари и императоры, так как его потомки являлись родоначальниками московских князей. А доказать связь с династией рода Рюриковичей – это первый шаг к трону. И не случайно Петр I провозгласил Александра небесным покровителем Санкт-Петербурга.

В среде духовенства князь был особенно почитаем. Его канонизировали на Московском Соборе 1547 года.

А среди военных быть награжденным орденом Александра Невского, который учредила Екатерина I в 1725 году, было особенно почетно. Кстати, первым обладателем этой награды стал знаменитый тезка князя — Александр Суворов.

И, естественно, Невского уважала интеллигенция. Еще один знаменитый тезка князя — Александр Сергеевич Пушкин в 1830-м году упомянул Александра Ярославича в своем стихотворении «Моя родословная»: «Мой предок Рача мышцей бранной Святому Невскому служил».

Одни осуждают Александра Невского за сотрудничество с татарами, за жесткое подавление восстаний, другие утверждают, что он лишь собирательный образ и ему присвоены чужие заслуги. А на какой стороне великого владимирского князя — на светлой или на темной — находитесь вы? Есть возможность задуматься об этом и заодно прогуляться по памятным и живописным местам Владимира, связанным с неординарной личностью князя Александра. Золотая осень только располагает к размышлениям.