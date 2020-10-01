Свято-Введенская пустынь — чудесный монастырь на острове

Иоанн Богослов назвал монастыри «островами Любви к Господу». В буквальном смысле это сравнение относится к Свято-Введенской островной пустыни. Расположена она среди сосновых лесов на острове посреди Введенского озера, в 4 км от города Покрова. Это потрясающей красоты место, очень тихое и светлое. И здесь совершенно особенная, легкая энергетика.

Как обитель оказалась на острове, почему мужской монастырь превратился в женский и какое отношение к этому месту имеют князья Голицыны, рассказывает народный экскурсовод Татьяна Лысова. Бонус: потрясающие виды с высоты птичьего полета. Смотрите!

Островное уединение

По преданию, островной монастырь в начале XVIII века основали монахи Сергий и Тимофей из Антониевой пустыни. В поисках уединения они поселились на острове тогда еще Вяткинского озера, где поставили себе лишь небольшую деревянную часовню и келью. Но вскоре о монахах прошел слух, другие люди стали приходить на берег озера и просить принять их в число насельников.

Братия стала множиться и решила просить благословение на возведение на острове небольшого храма. В декабре 1708 года было получено благословение от митрополита Рязанского и Муромского Стефана Яворского на строительство церкви во имя Введения Пресвятой Богородицы.

Как Вяткинское озеро стало Введенским

Спустя год из срубленного тут же, на острове, леса был построен первый монастырский храм. И постепенно за озером закрепилось новое название – Введенское. А сам монастырь стали называть Введенской островской пустынью. Было в ней около 20 насельников, а монах Сергий стал ее первым настоятелем. Введенское озеро вместе с землей вокруг являлись вотчиной князей Голицыных. С возникновением пустыни Голицины отдали безвозмездно озеро и сам остров в собственность монастыря.

Колокол продали за 11 рублей

Во времена Петра I монастыри были обязаны отдавать долю своих доходов в казну. Введенская пустынь не справлялась с отчислениями в казну и вскоре потеряла самостоятельность. В 1722 году Введенская пустынь была приписана к Иоанно-Богословской обители Московского уезда. А настоятель Нектарий с несколькими монахами переселился в село Богослово, продав за 17 рублей храм в село Покровское, а монастырский колокол за 11 руб. — священнику села Воскресенское.

Оставшиеся на острове 14 монахов терпели крайние лишения, но их дух оставался крепок, они неустанно молились о своей обители, и Господь внял их мольбам. В 1729 году монастырю вернули самостоятельность. Но деревянная церковь так и осталась в Покровском — вместо неё на острове возвели каменный пятиглавый храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. При храме была построена шатровая колокольня с большим колоколом и часами с боем. В тихие дни колокольный звон отражался от водной глади озера, от этого он становился особенно благозвучен и был слышен даже в очень отдаленных от монастыря деревнях.

Рядом с Введенским храмом поставили небольшую церковь Николая Чудотворца для служения в зимнее время. Также были построены новые кельи для обитателей монастыря, остров обнесли деревянной оградой. Со стороны озерных берегов островной земли не было видно, создавалось впечатление, что монастырская ограда и строения поднимаются из воды. Окруженное лесами озеро, небольшой остров и возвышающиеся над ним главы церквей являли собой такой замечательный вид, что никто не мог остаться равнодушным.

Старец Клеопа

Существенный след в истории обители внес настоятель Клеопа, получивший монашеское воспитание в Зографском монастыре Афонской горы. Старец и сам был к себе строг в части соблюдения монашеских устоев, и требовал того же от братьев. Во Введенской обители старец Клеопа установил общежитийный устав Афонской горы, который требовал от братии усиленного молитвенного подвига. Известно, что при нем Всенощное бдение длилось не менее семи часов.

Пустынь постепенно обратилась в своего рода школу для иноков, искавших строгого воспитания.

Отсюда ученики отца Клеопы распространяли общежитийный устав по другим епархиям России. Старец Клеопа после 18 лет наставничества умер в день праздника сорока мучеников.

Большая стройка

В 1870-е годы в монастыре началось крупное каменное строительство. Была перестроена и расширена зимняя церковь Николая Чудотворца. В 1891-1894 годах вместо старого возвели из красного кирпича величественный пятиглавый двухэтажный Введенский собор.

Он собственно теперь и предстоит перед нами. При храме заново возвели колокольню. На острове появились кирпичные здания келий и настоятельского корпуса, кирпичная ограда, а рядом с островом на берегу два странноприимных дома для паломников. Всякий человек, пришедший в монастырь для богомолья, мог остановиться в одном из домов-гостиниц и жить трое суток на монастырском довольствии без всякой платы.

Время разрушений

В 1918 году монастырь был закрыт, его имущество национализировано. На острове, сменяя друг друга, размещались дом для престарелых и инвалидов, детский дом, трудовая воспитательная колония. В 1940 году началась перестройка зданий. На храмах были срублены купола, в братском и игуменском корпусах разместилось общежитие для заключенных.

Во Введенском храме сначала устроили школу, затем на втором этаже сделали музей, а на первом – спортзал, мастерские и склад мебели. Никольский храм с заложенными окнами был превращен в клуб. Почти ничто не напоминало о том, что некогда здесь была процветающая обитель, остров духовной жизни.

16 сентября 1991 года исполком Владимирского областного совета народных депутатов принял решение о возврате Русской православной церкви ее бывшего имущества. До 1993 года строения на острове постепенно были переданы святой обители. А в 1995 году Введенская пустынь получила статус уже женского монастыря. Его настоятельницей стала игуменья Феврония. Монахини прошли нелегкий путь восстановления обители. Искусством золотого шитья они начали зарабатывать первые средства. Ветхий мост, соединявший остров с берегом, отремонтировали, и по нему в монастырь стали приходить первые прихожане.

Чудесные росписи

В 1995 году был восстановлен храм Николая Чудотворца. Перед очередной побелкой стен решили размыть все слои штукатурки и с изумлением увидели под ней удивительной красоты старинные росписи и лики. На сводах храма древняя роспись почти полностью сохранилась, но на боковых стенах была практически утрачена.

Росписи решили восстановить: пригласили реставраторов и, следуя древним образцам, метр за метром восстановили утраченные святые образы. Для Никольского храма был изготовлен новый иконостас и заказаны иконы. Изящные деревянные киоты для икон, панихидный столик и многое другое сделали замечательные художники из мастерской резьбы по дереву города Владимира.

Для многочисленного монастырского хора в западной части храма решено было устроить клирос. Так Никольский храм приобрел современный вид.

Голос обители

В 2001 году в древнем городе Романове-Борисоглебске в мастерской братьев Шуваловых, а также на заводе им. Хруничева были отлиты колокола – неповторимый «голос» обители. Колокола освятили во славу Святой Троицы и в память новомучеников российских, их подняли на вновь построенную звонницу.

Благое дело

В 2009 году на берегу озера, где в XIX веке размещались дома-гостиницы для паломников, построено двухэтажное здание для проживания и обучения 50 детей. В здании размещены классные комнаты, библиотека, спортивный зал, столовая, благоустроенные спальни. Силами Свято-Введенской обители в этом здании открылся православный пансионат «Ковчег» для оставшихся без попечения несовершеннолетних, малообеспеченных, бездомных и беженцев – для всех тех, кто нуждается в социальной защите. С детьми занимаются педагоги по программе начальной общеобразовательной школы, а также хормейстер, балетмейстер, преподаватель игры на фортепиано.

Сестры монастыря обучают воспитанниц вышивке – ремеслу, которым славится обитель с первых дней основания. Дети участвуют в богослужениях, старшие поют в монастырском хоре.

Утки, беседка на воде и монастырские вкусности

Территория монастыря ухожена и красива. Радуют взгляд красивые клумбы с розами, а отдохнуть можно на установленных лавочках. Спокойная вода озера заросла романтичными кувшинками, а чайки, в огромном количестве здесь живущие, высиживают птенцов даже на клумбах монастыря.

Монастырю принадлежит небольшое подворье с живностью, где производятся различные молочные продукты: молоко, сметану, масло, творог и даже мороженое. Выпекается различная выпечка и хлеб. Одно их важных производств — золотошвейная мастерская. Все продукты, вышивку, вязание можно приобрести.

В теплое время года перекусить можно в чудесной беседке на воде. Она пристроена к зданию трапезной. Вид на озеро отсюда открывается шикарный.

Здесь обитают общительные уточки, которые, завидев людей, сразу спешат за кусочком пирога. Посетители трапезной не скупятся. Птички в ответ благодарно крякают, но всегда готовы вступить в бой за еду друг с другом.

На территории монастыря хорошо всем: и людям, и живности. Таких толстых котов, к примеру, нечасто встретишь. Знакомьтесь, местная знаменитость — кошка Королева. Она не жалует фотографов (надоели), поэтому такая недовольная.

Как добраться?

Добраться до обители очень просто. Из Владимира до Покрова — около 83 километров. От Покрова до Введенского — еще 4. Затраченное время вместе с дорогой (туда и обратно) — 5 часов. Обязательно посетите это живописное место. И советуем это сделать в ближайшие дни, пока во Владимирской области царит теплая золотая осень. Точно наберетесь здесь сил и светлой энергии!