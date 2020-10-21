Светофоры на проблемном перекрестке поставили, но не включили

К 20 октября владимирская компания «ЭСИ» должна была поставить светофоры на проблемном перекрестке Верхней и Нижней Дубровы и на переходе на проспекте Ленина. Подрядчик в срок не справился. Конструкции смонтировали в самую непогоду, когда на улице резко похолодало и пошел снег, но так и не подключили. Владимирская мэрия заключила два контракта на установку светофоров с единственным участником торгов. Никакой экономии не случилось. На работы на переходе на проспекте Ленина потратят 1,2 миллиона рублей, на светофоры на кольце на Верхней Дуброве — 2,6 миллиона рублей.

Деньги выделили из областного бюджета по дорожным программам. Помимо рядовых ремонтов средства теперь в обязательном порядке предусматривают на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

Новые светофоры ставят для повышения безопасности дорожного движения.

— Мы консультировались с ГИБДД и экспертами в сфере дорожной безопасности. На перекрестке Верхней и Нижней Дубровы нужно организовать кольцевое движение. Тогда все проблемы будут решены. Мы считаем, что переход на проспекте Ленина вообще нужно убирать. Есть рядом регулируемый. Светофор нужен на пересечении со Ставровской, — говорит эксперт общественной организации «Народный контроль» Сергей Федяев.



Стоит заметить, что на магистральных дорогах на Верхней Дуброве и проспекте Ленина высокий трафик движения, ездят фуры и общественный транспорт. В районе Ставровской и парка «Дружба» ведется значительное жилищное строительство. Автомобилистов только будет прибывать. Поэтому разделение потоков пешеходов и водителей — актуальная проблема. На кольце на Дуброве будет организовано четырехфазное движение по светофорам, на проспекте Ленина — двухфазное.

Ранее «Призыв» сообщал, что ремонт дороги после реконструкции теплосетей на Чайковского задерживается. Энергетики собираются продлить сезон ремонтов коммуникаций, а с ним и дорожные работы до конца ноября.