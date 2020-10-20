Светлана Хлебникова: я вижу гору и иду на неё

Экстремальный спорт творчеству не помеха

Новая героиня программы «Наши люди» — настоящий романтик и экстремал. Вот уже много лет Светлана Хлебникова профессионально занимается сноубордингом, а также исследует Дюкинские карьеры Судогодского района. Здесь вместе с друзьями она занимается скалолазанием и… раздельным сбором мусора. Поэтому в живописнейшем месте Владимирской области всегда царит чистота и порядок.

На Дюки приезжаешь и сразу хорошо. Бываешь устанешь на работе, нервная, дерганная. А приедешь сюда, у тебя под ногами — скалы, над головой — звезды, шумят сосны. Горит костер, стоит палатка. И сразу понимаешь, что все городские проблемы — тлен и суета, — говорит Светлана.

А ещё Светлана увлечена издательским делом и вместе с художницей Дарьей Стуловой выпускает уникальную сувенирную продукцию с изображением архитектурных памятников нашего региона и не только.

«Призыв» побывал в гостях у скалолаза-издателя и познакомился с её домашними любимцами, которые под стать хозяйке обладают прыгучестью и ловкостью. О том, как можно отдыхать во время подъема или спуска с горы и как не стать при этом «пьяной обезьяной», узнаете в новом выпуске программы «Наши люди».

  • 00:25 — Светлана Хлебникова о притягательности Дюкинских карьеров; 
  • 01:30 — как можно отдохнуть во время спуска с горы;  
  • 02:05 — что было  на месте карьеров много миллионов лет назад; 
  • 02:55 — о раздельном сборе мусора, добрых ящерках и ведьме Тамаре; 
  • 04:50 — по какой стене Дюков можно лазить;  
  • 05:40 — почему новичкам-скалолазам стоит обратиться за помощью к профессионалам;  
  • 06:15 — о своем издательстве и уникальной сувенирной продукции;  
  • 08:05 — кот Шкварка «выступил на публику»;  
  • 09:15 — о самой дорогой части жизни – сноубординге;  
  • 10:30 — о ближайших планах  отправиться в Сибирь. 

Подготовили Татьяна Данилова, Петр Соколов, Ольга Андриенко


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Обсуждение 2

  • Полина Тарбеева:
    20.10.2020 в 15:28

    прекрасная программа. Приятно, что в нашем городе живут такие по хорошему сумасшедшие люди!!!!!!респект

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  • Дарья Ермолина:
    20.10.2020 в 15:55

    Так вот кто поставил на Дюках ведьму Тамару…

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