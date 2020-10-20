Светлана Хлебникова: я вижу гору и иду на неё

Новая героиня программы «Наши люди» — настоящий романтик и экстремал. Вот уже много лет Светлана Хлебникова профессионально занимается сноубордингом, а также исследует Дюкинские карьеры Судогодского района. Здесь вместе с друзьями она занимается скалолазанием и… раздельным сбором мусора. Поэтому в живописнейшем месте Владимирской области всегда царит чистота и порядок.
— На Дюки приезжаешь и сразу хорошо. Бываешь устанешь на работе, нервная, дерганная. А приедешь сюда, у тебя под ногами — скалы, над головой — звезды, шумят сосны. Горит костер, стоит палатка. И сразу понимаешь, что все городские проблемы — тлен и суета, — говорит Светлана.
А ещё Светлана увлечена издательским делом и вместе с художницей Дарьей Стуловой выпускает уникальную сувенирную продукцию с изображением архитектурных памятников нашего региона и не только.
«Призыв» побывал в гостях у скалолаза-издателя и познакомился с её домашними любимцами, которые под стать хозяйке обладают прыгучестью и ловкостью. О том, как можно отдыхать во время подъема или спуска с горы и как не стать при этом «пьяной обезьяной», узнаете в новом выпуске программы «Наши люди».
- 00:25 — Светлана Хлебникова о притягательности Дюкинских карьеров;
- 01:30 — как можно отдохнуть во время спуска с горы;
- 02:05 — что было на месте карьеров много миллионов лет назад;
- 02:55 — о раздельном сборе мусора, добрых ящерках и ведьме Тамаре;
- 04:50 — по какой стене Дюков можно лазить;
- 05:40 — почему новичкам-скалолазам стоит обратиться за помощью к профессионалам;
- 06:15 — о своем издательстве и уникальной сувенирной продукции;
- 08:05 — кот Шкварка «выступил на публику»;
- 09:15 — о самой дорогой части жизни – сноубординге;
- 10:30 — о ближайших планах отправиться в Сибирь.
Обсуждение 2
прекрасная программа. Приятно, что в нашем городе живут такие по хорошему сумасшедшие люди!!!!!!респект
Так вот кто поставил на Дюках ведьму Тамару…