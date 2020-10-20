Светлана Хлебникова: я вижу гору и иду на неё

Новая героиня программы «Наши люди» — настоящий романтик и экстремал. Вот уже много лет Светлана Хлебникова профессионально занимается сноубордингом, а также исследует Дюкинские карьеры Судогодского района. Здесь вместе с друзьями она занимается скалолазанием и… раздельным сбором мусора. Поэтому в живописнейшем месте Владимирской области всегда царит чистота и порядок.

— На Дюки приезжаешь и сразу хорошо. Бываешь устанешь на работе, нервная, дерганная. А приедешь сюда, у тебя под ногами — скалы, над головой — звезды, шумят сосны. Горит костер, стоит палатка. И сразу понимаешь, что все городские проблемы — тлен и суета, — говорит Светлана.

А ещё Светлана увлечена издательским делом и вместе с художницей Дарьей Стуловой выпускает уникальную сувенирную продукцию с изображением архитектурных памятников нашего региона и не только.

«Призыв» побывал в гостях у скалолаза-издателя и познакомился с её домашними любимцами, которые под стать хозяйке обладают прыгучестью и ловкостью. О том, как можно отдыхать во время подъема или спуска с горы и как не стать при этом «пьяной обезьяной», узнаете в новом выпуске программы «Наши люди».