Сведения об ООО «Спортива» включены в реестр недобросовестных поставщиков

Во Владимирское УФАС России поступило обращение – администрации Муромского района Владимирской области о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в отношении общества с ограниченной ответственностью «Спортива» в виду одностороннего отказа от исполнения контракта, заключенного по результатам проведенного электронного аукциона на выполнение работ по строительству объекта «Универсальная спортивная площадка в Муромском районе» № 0128200000120001008).

В своем обращении заказчик указал, что ООО «Спортива» не выполнило своих обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, не приступив к выполнению работ по строительству объекта «Универсальная спортивная площадка в Муромском районе» и не сдав Муниципальному заказчику, в установленный муниципальным контрактом, срок результатов выполнения работ.

Комиссия Владимирского УФАС России, рассмотрев и оценив все имеющиеся документы и сведения, приходит к заключению о том, что в материалах данного дела на момент принятия решения отсутствуют письменные неопровержимые доказательства, свидетельствующие об объективной невозможности со стороны ООО «Спортива» выполнить работы в установленный контрактом срок.

Следовательно, на основании части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, информация об ООО «Спортива» подлежит включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиках, исполнителях).

По итогам рассмотрения обращения и Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила удовлетворить обращение и включить информацию об обществе с ограниченной ответственностью «Спортива» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на два года.