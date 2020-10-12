Сведения об ООО «СОЮЗПОЛИГРАФ» включены в реестр недобросовестных поставщиков

Во Владимирское УФАС России поступило обращение межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г.Владимире о включении информации в отношении ООО «СОЮЗПОЛИГРАФ» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с тем, что в установленные контрактом сроки Поставщик свои обязательства по контракту не исполнил, поставка товара в адрес Получателя не была осуществлена.

Комиссия Владимирского УФАС России, рассмотрев и оценив все имеющиеся документы и сведения, приходит к заключению о том, что в материалах данного дела на момент принятия решения отсутствуют письменные неопровержимые доказательства, свидетельствующие о наличии объективных причин, воспрепятствовавших ООО «СОЮЗПОЛИГРАФ» своевременно и в полном объеме исполнить вышеназванный контракт.

Следовательно, на основании части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, информация об ООО «СОЮЗПОЛИГРАФ» подлежит включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиках, исполнителях) сроком на два года.