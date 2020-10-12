Сведения об ООО «Агентство консалтинговых решений» включены в реестр недобросовестных поставщиков

Во Владимирское УФАС России поступило обращение Муниципального казённого учреждения «Управление муниципальным имуществом Кольчугинского района» о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков в отношении общества с ограниченной ответственностью «Агентство Консалтинговых Решений» в виду одностороннего отказа от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронного аукциона на оказание услуг по оценке недвижимого имущества, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе (оценка рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Кольчугино Кольчугинского района.

Комиссия Владимирского УФАС России, рассмотрев и оценив все имеющиеся документы и сведения и в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения государственного контракта на оказание услуг по оценке недвижимого имущества, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе (оценка рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Кольчугино Кольчугинского района, решила удовлетворить обращение и включить информацию об обществе с ограниченной ответственностью «Агентство консалтинговых решений» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на два года.