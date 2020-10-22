Сведения об ООО «27 РЕГИОН» не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Во Владимирское УФАС России поступило обращение Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Областной наркологический диспансер» о включении информации об ООО «27 РЕГИОН» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ввиду существенного нарушения условий исполнения контракта по оказанию услуг по стирке белья для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Областной наркологический диспансер».

По мнению Комиссии Владимирского УФАС России, для включения ООО «27 РЕГИОН» в реестр недобросовестных поставщиков помимо вышеуказанных обстоятельств, необходимо установить направленность воли и недобросовестный характер поведения победителя, а также отсутствие реального намерения исполнить контракт.

В рассматриваемом случае в пользу отсутствия недобросовестных намерений ООО «27 РЕГИОН» свидетельствует тот факт, что им выполнялись все работы по контракту до августа 2020 года.

При возникновении невозможности дальнейшего исполнения контракта ООО «27 РЕГИОН» сообщили об этом Заказчику и предложили расторгнуть договор по соглашению сторон.

По итогам рассмотрения обращения и Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила не удовлетворять обращение и не включать ООО «27 РЕГИОН» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).