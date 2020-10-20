Сведения об ИП «З…» не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Во Владимирское УФАС России поступило обращение Управления муниципального заказа о включении информации об ИП «З…» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ввиду уклонения победителя электронного аукциона от заключения контракта на поставку дальномера лазерного.

Комиссия Владимирского УФАС России, рассмотрев и оценив все имеющиеся документы и сведения, приходит к заключению о том, что ИП «З…» не может считаться уклонившимся от заключения контракта, поскольку им были предприняты действия, направленные на заключение контракта на поставку дальномера лазерного.

По итогам рассмотрения обращения и Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила не удовлетворять обращение и не включать ИП «З…» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).