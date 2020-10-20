Сведения об ИП «М…» не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Во Владимирское УФАС России поступило обращение Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Станция скорой медицинской помощи» о включении информации об ИП «М…» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ввиду уклонения победителя электронного аукциона от заключения контракта на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей скорой медицинской помощи для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Станция скорой медицинской помощи г.Владимира».

Комиссия Владимирского УФАС России, рассмотрев и оценив все имеющиеся документы и сведения, приходит к заключению о том, что ИП «М…» не может считаться уклонившимся от заключения контракта, поскольку ей были предприняты действия, направленные на заключение контракта на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей скорой медицинской помощи для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Станция скорой медицинской помощи г.Владимира».

По итогам рассмотрения обращения и Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила не удовлетворять обращение и не включать ИП «М…» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).