Свалку в Петушках рекультивируют на два месяца раньше

Городскую свалку в Петушках рекультивируют досрочно. Подрядчик выполнил работы на два месяца раньше срока, сообщает пресс-служба «Белого дома». В числе основных мероприятий: изменение конфигурации свалки, устройство над ней выравнивающего, защитного и плодородного слоёв. Также проектом предусмотрена система пассивной дегазации – отвода образующегося биогаза в атмосферу. Затем пройдет биологический этап рекультивации. Он предусматривает посев и выращивание многолетних трав, а также дальнейший уход за ними.

Рекультивация городской свалки в Петушках проводится в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». На эти цели выделено более 28 млн рублей. 25,1 млн рублей — из федерального бюджета. Средства областного бюджета составили 3,1 млн рублей.

Петушинская свалка была открыта в 1976 году.

За время её работы там накопилось более 250 тысяч тонн отходов. Свалка расположена на расстоянии 800 метров от жилых домов и в 600 метрах от реки Клязьмs. В 2015 году свалку закрыли.

Кроме свалки в Петушках? в рамках федерального проекта в нашей области рекультивируются свалки в микрорайоне Оргтруд города Владимира и Селивановском районе. Ранее «Призыв» сообщал, что работы на свалке в Оргтруде должны завершиться к 1 ноября.