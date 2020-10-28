Суздальское Зарядье достроят при любой погоде

Самый резонансный объект Суздаля «Зарядье» будет строиться до обильных снегопадов и минусовых температур. Погодные условия подрядчиков не смущают: проект они намерены завершить до конца года. Сейчас на Торговой площади в центре города у проезжей части вскрыли новехонькую плитку и занялись перекладкой поребриков. Гранитный бордюрный камень, несмотря на его повреждения за 50 лет службы, решили не менять, а лишь выровнять. К такому решению пришли как столичные проектировщики, так и местные власти. По соседству останутся и старые фонари. Их могли бы поменять, всё равно выкапывают кабель и плитку, но денег на установку новых нет, а проектом «Зарядье» замена не была предусмотрена.



— Мы наблюдаем разобщенность позиций проектировщиков и администраций области и города. Много моментов не учли. Это же не обдуманно: в один год делать плитку на тротуаре, а на другой год снимать её, чтобы выровнять бордюрный камень. А ещё через пару лет решат обновить фонари, и опять всё раскопают. У нас же есть региональный центр компетенций, способный оказать поддержку в грамотном планировании таких вопросов, — считает эксперт ОНФ по Владимирской области, модератор тематической площадки «Жильё и городская среда» Руслан Зарипов.

На создание Зарядья в центре Суздаля потратят 66 миллионов рублей. О нем говорят уже 5 лет.

В сквере напротив Торговых рядов подрядчики ещё делают пункт для вывода коммуникаций специально для проведения массовых мероприятий. Основные же работы ведутся позади Торговых рядов, на валах реки Каменка. Основную пешеходную дорожку замостили, вдоль нее демонтировали старые фонари, будут делать новые.

— Масштабные работы ведутся по укреплению валов. Сделали все, чтобы не было оползней. В районе будущей смотровой площадке подрядчикам пришлось соорудить «пломбу» — такой был размыв в середине. Пока еще погода позволяет, завершаем земляные работы. Малые архитектурные формы и столбы освещения сделаем в более позднее время, — уверяет глава администрации Суздаля Сергей Сахаров.

На довольно крутом спуске к реке Каменка устанавливать забор или плотное ограждение не будут, вдоль дорожек поставят столбики, но без цепочек. На валу на смотровой площадке препятствий не будет — селфи на шикарном фоне ничего не помешает. А для удобства ещё и лавочки плотным рядком вкопают.



Первый этап работ по созданию Зарядья сделали прошлой осенью, второй затянут до будущей зимы. Не самое лучшее время для благоустройства. Но раньше трудиться не могли, поясняют власти, так как деньги поступили только в конце лета. Первый транш в сумме 50 миллионов рублей выделили из федеральной казны за победу в конкурсе Минстроя РФ на лучшее благоустройство объектов исторических поселений. Второй транш пришёл уже из областного бюджета.



Ранее «Призыв» сообщал о том, что во Владимире ещё ведутся работы по строительству пешеходного пространства в микрорайоне Доброе. Есть вопросы к подрядчику по качеству.