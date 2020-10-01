Судогодским медикам перевели выплаты за ковид

18 медработников Судогодской ЦРБ получили страховки, положенные им после перенесенного коронавирусного заболевания. Последним из этого числа стал анестезиолог-реаниматолог Владимир Лосев. Деньги ему перевели сегодня. Случилось это после неоднократных публикаций в «Призыве». Положенной выплаты мужчина добивался почти 4 месяца. По нашим данным, осталось ещё около десяти судогодских медработников, претендующих на страховки.

Фонд социального страхования перевел на счет анестезиолога-реаниматолога 68 811 рублей.

— Буквально два часа назад мне пришла эта выплата. Получили ли деньги остальные коллеги, пока сказать не могу, выйду на работу лишь в понедельник, — сообщил «Призыву» Владимир Лосев, врач Судогодской ЦРБ.

Как нам пояснили в региональном отделении Фонда социального страхования, выплаты они переводят буквально на следующий день после изучения поступивших документов переболевшего медика. Но задержки могут возникнуть ранее, на местном уровне, в ходе служебного расследования, которое инициирует больничное руководство.

На этой неделе «Призыв» сообщал, какую реабилитацию врачи советуют пройти всем пациентам, перенесшим COVID-19. По полису ОМС есть возможность попасть на санаторно-курортное лечение в медцентр «Решма».