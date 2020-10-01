Судогодским медикам перевели выплаты за ковид

Ещё около десяти человек претендуют на получение денег

18 медработников Судогодской ЦРБ получили страховки, положенные им после перенесенного коронавирусного заболевания. Последним из этого числа стал анестезиолог-реаниматолог Владимир Лосев. Деньги ему перевели сегодня. Случилось это после неоднократных публикаций в «Призыве». Положенной выплаты мужчина добивался почти 4 месяца. По нашим данным, осталось ещё около десяти судогодских медработников, претендующих на страховки.

 Фонд социального страхования перевел на счет анестезиолога-реаниматолога 68 811 рублей.

Буквально два часа назад мне пришла эта выплата. Получили ли деньги остальные коллеги, пока сказать не могу, выйду на работу лишь в понедельник, — сообщил «Призыву» Владимир Лосев, врач Судогодской ЦРБ.

Как нам пояснили в региональном отделении Фонда социального страхования, выплаты они переводят буквально на следующий день после изучения поступивших документов переболевшего медика. Но задержки могут возникнуть ранее, на местном уровне, в ходе служебного расследования, которое инициирует больничное руководство.

На этой неделе «Призыв» сообщал, какую реабилитацию врачи советуют пройти всем пациентам, перенесшим COVID-19. По полису ОМС есть возможность попасть на санаторно-курортное лечение в медцентр «Решма».

Татьяна Данилова

Заглавное фото: bishelp.ru


Теги: , , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение