Судогодские медики обратились с жалобой в трудовую инспекцию

Врачи и медсестры Судогодской районной больницы обратились с жалобой в прокуратуру и трудовую инспекцию. Все они, а это порядка 50 человек, переболели COVID-19, и по указу президента им положена единовременная выплата почти в 69 тысяч рублей. Но, как оказалось, получить её не так просто. Денег люди ждут с мая.

Владимир Лосев проживает во Владимире. В Судогодской ЦРБ работает анестезиологом-реаниматологом. Мужчина заболел коронавирусом весной. За первой помощью он обратился по прописке – в железнодорожную поликлинику Владимира. Впоследствии там ему выдали подтверждающие документы с диагнозом. Всё эти справки он предоставил своему работодателю – главному врачу Судогодской ЦРБ. Но вот уже четыре месяца по страховым выплатам тишина. Расследование, которое для получения выплат должно провести руководство медучреждения, кажется, зашло в тупик.

— У нас у 99% медработников получилось так, что и работодатель, и организация, которая их лечила, – это Судогодская ЦРБ. До абсурда гоняют, говорят, вы эту бумажку принесите, потом другую. То есть у нас расследованием должны заниматься сами медики. Из 30 переболевших работников выплаты получили только две медсестры и один врач инфекционного отделения. По всем остальным сотрудникам наше руководство боится взять на себя ответственность, нам так и не говорят, положены нам выплаты или нет. Мы уже написали коллективную жалобу в прокуратуру и трудовую инспекцию, — рассказал «Призыву» Владимир Лосев.

На сегодняшний день страховку от Фонда социального страхования получили уже 1177 медработников Владимирской области и 10 выплат были выданы посмертно родственникам сотрудников, умерших от ковида. В фонде «Призыву» рассказали, что со своей стороны делают всё возможное, чтобы деньги медики получали оперативно, чуть ли не на следующий день после поступления документов. Что касается Судогодской ЦРБ, по сведениям фонда, руководство больницы наконец начало присылать все справки, выплаты пошли.

— По состоянию на 29.09.2020 федеральные страховые выплаты в размере 68 811 рублей получили все 17 медицинских работников Судогодской ЦРБ, по которым проведено расследование, — сообщили в пресс-службе регионального отделения ФСС.

Что касается частных историй с невыплатами страховки, в проблеме пообещали разобраться в департаменте здравоохранения администрации Владимирской области.

— Я готов разобраться по каждому конкретному случаю, если медику из этой больницы почему-то отказали в выплатах, — пообещал Евгений Тяпкин, заместитель директора департамента здравоохранения. – Но, насколько я знаю, все они документы предоставляют, выплаты производятся. По тем, кто заболел и умер (в Судогде было два таких случая), ФСС тщательно проверяет документы о том, что ковид медики получили во время выполнения своих функциональных обязанностей. Естественно, если человек в этот период не работал, его справку не примут. Потом есть четкая градация по должностям, кому положены эти выплаты. Мы тысячу раз с главным врачом Трофимовым разговаривали, да, у них были задержки. Но сейчас они все документы исправно отправляют.

«Призыв» продолжит следить за ситуацией со страховыми выплатами медработникам Владимирской области. Ранее мы сообщали, что страховые компании отказываются перечислять деньги переболевшим сотрудникам больниц и станций скорой помощи. Хотя по региональному законодательству медикам также положена немалая сумма – 50 тысяч рублей.