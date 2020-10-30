Студентов-медиков обещали трудоустроить в ковидных госпиталях

Если студент медицинского колледжа горит желанием работать в ковидном госпитале и ему уже исполнилось 18 лет, его туда допустят и устроят официально. Новобранцам нужно будет просто пройти 36-часовой курс дополнительного обучения, сообщила директор областного департамента здравоохранения Елена Утемова. Поскольку студенты будут официально трудоустроены, на них распространяются все социальные гарантии, предусмотренные государством, включая дополнительные выплаты.

Студентов-медиков уже начали привлекать к уходу за пациентами на дому. В основном их направляют к людям в возрасте старше 65 лет. Их работа, кроме медицинской составляющей, подразумевает и помощь в закупке продуктов, иной поддержке пациентов. А ещё молодежи дают работать в колл-центрах. За сутки на «горячую линию» поступают десятки обращений. Совместно со своими педагогами студенты консультируют граждан.

Многоканальная линия департамента здравоохранения — 8-800-350-17-33.

— Есть распоряжение, касающееся всех медицинских колледжей области. Там указано, что по заявкам медорганизаций к работе в них могут привлекаться студенты. Прежде всего, это работа в колл-центрах при поликлиниках, информирование людей о результатах лабораторных тестов. Это очень актуальное направление, — сообщила «Призыву» Елена Утемова, директор департамента здравоохранения администрации области.

Обещают помочь с кадрами и владимирской станции скорой помощи. Для неё формируют бригаду из выпускников колледжа. 23 октября они прошли профессиональную переподготовку. 10 фельдшеров из 18, закончивших обучение, захотели работать на станции.

Кроме ребят из медколледжей области, департамент агитирует на работу в госпиталях студентов вузов, обучающихся по целевому направлению в соседних регионах. В регион обещали прийти 10 молодых врачей-специалистов.