Студентка: просто отправьте нас на дистанционку!

Меня зовут Даша, и я учусь на 4-м курсе ВлГУ. У меня большая семья: мама, папа, брат, бабушка, дедушка, прабабушка. А еще у меня есть соседка по комнате в общежитии, которая болеет ковидом. Она болеет, а я… хожу на учебу. Потому что по новым правилам мне, как контактной, не положен официальный карантин. Если я захочу проявить гражданскую позицию и запру себя в комнате, то мне придется пропускать пары. Если я буду ходить на учебу, то с высокой вероятностью заражу кого-то коронавирусом. Замкнутый круг. Еще нужно не забывать, что я живу в общежитии на 600 человек, где мы буквально моемся под одним душем, готовим на одной плите и далее по списку.

ПРЕСС-служба ВлГУ:

«Мы руководствуемся официальным постановлением Роспотребнадзора. Студента не отправляют на самоизоляцию и не дают больничный без симптомов ОРВИ».

Почему же я не иду к врачу? Потому что я боюсь идти в поликлинику. У моей одногруппницы из-за частых визитов в медучреждение за лекарствами совсем недавно умерла бабушка. От коронавируса, кстати.

Почему же я не заявляю о своей контактности в вузе? А я заявляю. Как только я узнала о подверженном ковиде моей соседки, я пошла поговорить с заведующей кафедрой, где я учусь. Из разговора я поняла, что никто закрывать на карантин нас не собирается: во-первых, чтобы закрыть группу, нужно, как минимум, два подтвержденных случая заболевания; во-вторых, чтобы закрыть институт или вуз, нужно постановление сверху. Ни того, ни другого у нас нет.

Напомню про нашу группу: у меня болеет соседка, у одногруппницы умерла бабушка.

ПРЕСС-служба ВлГУ:

«С симптомами любой респираторной инфекции студенческая поликлиника отправляет учащегося на ПЦР-исследование. Если студент живет в общежитии, то обычно родители забирают его домой, и там он уже дожидается результатов исследования. Если уехать он не может, его отселят в отдельную комнату. Каждую неделю в университете 20 человек могут сдать анализ на ковид. В первую очередь на него отправляют контактных».

Результат моей беседы с завкафедрой: вуз выдал мне квоту на прохождение теста на COVID-19. В 9.45 я пришла в первый корпус ВлГУ и встала в очередь у медицинского кабинета. В 10 часов в очереди на тест стояли уже человек 20. Конечно же, ни о какой социальной дистанции не могло быть и речи: студенты жались друг к другу, перешептывались, вставали в пробелы между теми, кто соблюдал дистанцию, чтобы быть впереди очереди. Я увидела 1000 и 1 способ неправильно надеть медицинскую маску: под носом, над подбородком, на ухе, под губой. Не говоря уже о том, что анкеты, которые обязательно нужно заполнить перед взятием мазка, мы подписывали одной ручкой на 20 человек.

После взятия мазка два десятка контактных с ковидом студентов разбрелись по аудиториям.

Сейчас в моей группе 14 человек, 4 из которых контактны с больными ковидом. Точнее, это те, кто точно знает, что они контактны. ВлГУ – огромный университет, где каждый день из корпуса в корпус тысячи студентов переносят инфекцию. Если вуз не может обеспечить защиту от заражения, значит, он должен принять меры. И эти меры – безопасное дистанционное обучение.