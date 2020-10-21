Студентами-медиками прикроют кадровую брешь при лечении ковида

Для лечения ковидных больных придется подключать интернов и студентов-медиков Владимирской области. Эту мера объясняется катастрофической нехваткой специалистов, пояснил курирующий здравоохранение вице-губернатор Сергей Шевченко на онлайн-заседании Законодательного Собрания области. Кадровый голод вызван тем, что квалифицированные врачи и медсёстры уезжают работать в Москву и Подмосковье — там зарплата выше, а возрастной персонал (65+) либо на больничном, либо уволился ещё в первую волну пандемии.

Узких специалистов в области в 3 раза меньше норматива. Особенно не хватает анестезиологов-реаниматологов.

— Мы максимально стараемся сохранить имеющихся специалистов. Также мы собираемся вернуть из вузов ординаторов, обучающихся по целевому направлению. От области таких 10 человек, — сообщил Сергей Шевченко.

В ковидных госпиталях в первую волну коронавируса работали травматологи, хирурги, гинекологи, которым пришлось на время оставить своих профильных пациентов. Сейчас им придётся вновь перепрофилироваться и пойти в «красную зону». Директор департамента здравоохранения Елена Утёмова даже обратилась с просьбой прислать в наш регион военных медиков.

— Мы создали 200 реанимационных мест, они обеспечены аппаратами ИВЛ, мониторами слежения. Но у нас всего 33 врача-реаниматолога, работающих на этих койках. Они должны физически успеть помочь каждому пациенту, — подчеркнула руководитель облздрава. — Поэтому мы должны вернуть врачей-целевиков, которые учатся сейчас в вузах, либо вводить досрочную практику. Я также обращалась в федеральное министерство из-за дефицита кадров, просила направить во Владимирскую область военных медиков на помощь. Другого варианта нет.

Из собственного дополнительного резерва в регионе есть студенты-медики среднего звена. Но их мало. Ведь бюджетных мест, предоставляемых будущим медсёстрам и фельдшерам, несколько десятков. Капля в море, если говорить о потребности.

— В базовом медицинском колледже (ВБМК) города Владимира сейчас 25 бюджетных мест. В Ивановском, для сравнения, 165. Мы не раз поднимали на комитете по здравоохранению вопрос об увеличении бюджетных мест здесь, у нас. В итоге воз и ныне там. А сейчас это реально могло бы пополнить ряды медработников и фельдшеров, — заметила депутат Лариса Емельянова.

В 2020 году из 4 медколледжей Владимирской области выпустились 150 фельдшеров.

По словам нынешних студентов и их родителей, учащиеся не горят желанием идти на передовую борьбы с коронавирусом. Работать в ковидных госпиталях они морально не готовы. А в ВБМК уже якобы идет набор.

— Моей дочери педагоги посоветовали перевестись сейчас с фельдшерского отделения, потому что всех старшекурсников отправят на «ковидников». Работать же некому, — проинформировала «Призыв» жительница Владимира.

Мы обратились к руководителю медицинского колледжа. Инна Морозова пояснила, что ещё в первую волну студенты сами шли на практику и подработку в инфекционные госпитали. В этот раз тоже всё будет в добровольном порядке.

— Идёт учебный процесс, мы учимся в обычном режиме. Практика проходит во всех городских больницах. В весеннюю волну наши студенты работали и в «красной зоне», как фельдшеры, так и медсёстры. Сейчас с департаментом здравоохранения мы решаем вопрос о направлении студентов в госпитали, — сказала Инна Морозова. — У выпускных курсов пересмотрим расписание, чтобы их максимально отправить на практику туда, где они требуются. Но работа с ковидными больными — только по согласию студента.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская область поставила новый антирекорд по инфицированным коронавирусом.