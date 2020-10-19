Страшилки об отравленных масках разошлись по Владимиру

Жителей Владимирской области начали запугивать сообщениями об отравленных медицинских масках, которые якобы раздают волонтеры. Авторы рассказывают, что средства индивидуальной защиты просят примерить, после чего человек теряет сознание, а вход в его квартиру оказывается свободен. Такая информация разлетелась по социальным сетям и родительским чатам в прошедшие выходные. Текст везде один и тот же. В распространенной информации крупным шрифтом очень эмоционально написано, что маски пропитаны химикатом с наркотическим действием.

По мнению сотрудников правоохранительных органов, подобные сообщения призваны посеять панику. На это указывает и просьба активно распространять данную информацию. В результате за пару дней сообщение получают сотни тысяч людей. Полиция уже выступила с опровержением сведений об отравленных масках. Распространяемая информация названа фейком, который одновременно запустили в нескольких регионах страны. В том числе и во Владимирской области.

— Данная информация не соответствует действительности. Распространяемое «сообщение» имеет все признаки фейка: нет ссылки на источник информации и конкретного указания населенного пункта, где это происходило, — говорится в официальных группах Министерства внутренних дел России в социальных сетях.

За распространение фейков о коронавирусе грозит административная ответственность.

МВД России предупреждает, что распространение в СМИ и сети Интернет недостоверной информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, влечет административную ответственность. Заплатить за фейк можно от 30 до 100 тысяч рублей.

Кто и зачем запустил эти сообщения, еще предстоит установить. Но это не первая попытка вброса недостоверной информации в разгар пандемии. В начале первой волны коронавируса через социальные сети распространяли страшилку о материальной ответственности мам и пап за детей, которые разгуливают по торговым центрам. Хотя тогда самоизоляция объявлена еще не была. Схема одна и та же: вирусное сообщение запускается через социальные сети и родительские чаты.

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