Стихи про осень: это классика или русский рок?

Осень – наиболее любимое поэтами время года. Об этом красочном периоде написано немало прекрасных стихов и сложено большое количество замечательных песен. «Унылая пора – очей очарование», – писал о нём Александр Сергеевич Пушкин. Несколько иные ассоциации осень вызывает у современных рок-музыкантов, которые также неравнодушны к этому времени года. Ну, вы-то об этом точно знаете и легко определите автора осенних стихов по одному четверостишию.
Лепечет лишь фонтан средь дальней темноты,
О жизни говоря незримой, но знакомой...
О ночь осенняя, как всемогуща ты
Отказом от борьбы и смертною истомой!
Правильно!
Неправильно!
-
Застоялся мой поезд в депо.
Снова я уезжаю. Пора…
На пороге ветер заждался меня.
На пороге осень — моя сестра.
Правильно!
Неправильно!
-
И пока ничего, ничего не случилось.
Я вчера еще помнил,
что жизнь не приснилась,
Этой осенью стала она.
Правильно!
Неправильно!
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В моей стране - покой осенний,
Дни отлетевших журавлей,
И, словно строгий счет мгновений,
Проходят облака над ней.
Правильно!
Неправильно!
-
Осень поздняя. Небо открытое,
И леса сквозят тишиной.
Прилегла на берег размытый
Голова русалки больной.
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