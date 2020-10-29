Стихи про осень: это классика или русский рок?

Угадайте, кому принадлежат поэтические строки

Осень – наиболее любимое поэтами время года. Об этом красочном периоде написано немало прекрасных стихов и сложено большое количество замечательных песен. «Унылая пора – очей очарование», – писал о нём Александр Сергеевич Пушкин. Несколько иные ассоциации осень вызывает у современных рок-музыкантов, которые также неравнодушны к этому времени года. Ну, вы-то об этом точно знаете и легко определите автора осенних стихов по одному четверостишию.

Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты!

Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты!

Стихи об осени: это классика или русский рок? Я набрал %%score%% из %%total%%

Поделитесь своими результатами

Google+


Теги: ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение