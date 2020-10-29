Стихи про осень: это классика или русский рок?

Лепечет лишь фонтан средь дальней темноты,

О жизни говоря незримой, но знакомой...

О ночь осенняя, как всемогуща ты

Отказом от борьбы и смертною истомой! Александр Фет Земфира Правильно! Неправильно! -

Застоялся мой поезд в депо.

Снова я уезжаю. Пора…

На пороге ветер заждался меня.

На пороге осень — моя сестра. Анна Ахматова Виктор Цой Правильно! Неправильно! -

И пока ничего, ничего не случилось.

Я вчера еще помнил,

что жизнь не приснилась,

Этой осенью стала она. Борис Пастернак Юрий Шевчук Правильно! Неправильно! -

В моей стране - покой осенний,

Дни отлетевших журавлей,

И, словно строгий счет мгновений,

Проходят облака над ней. Валерий Брюсов «Смысловые галлюцинации» Правильно! Неправильно! -

Осень поздняя. Небо открытое,

И леса сквозят тишиной.

Прилегла на берег размытый

Голова русалки больной. Александр Блок «Наутилус Помпилиус» Правильно! Неправильно! -

Осеннее солнце - гибель-сюрреалист,

Осеннее солнце - жатва,

Осеннее солнце листьями падает вниз.

Весна будет когда-нибудь завтра. Константин Бальмонт Константин Кинчев Правильно! Неправильно! -

Тихо в чаще можжевеля по обрыву.

Осень, рыжая кобыла, чешет гривы.

Над речным покровом берегов

Слышен синий лязг ее подков. Сергей Есенин Борис Гребенщиков Правильно! Неправильно! -

Листопад навевает скуку

Предлагая в тоске спасенье,

Как во сне возникают звуки,

На кленовом холсте осеннем. Федор Тютчев Группа «Воскресение» Правильно! Неправильно! -

Лист золотой упал всей пятерней в траву,

Время грустных стихов, вермута и зонтов,

В облаке терпких духов осень пришла в Москву. Марина Цветаева Александр Иванов Правильно! Неправильно! -