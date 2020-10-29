Статистика 29 октября: 45 новых коек, 97 заболевших, 2 умерших

Во Владимирской области развернули ещё 45 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Из них 20 коек — в областной клинической больнице, 20 — в Александровской районной больнице, 5 — в муромской больнице № 3, сообщил облздрав. Таким образом, на сегодняшний день в регионе функционируют 1173 ковидные койки: 605 из них — с кислородом, 229 — с аппаратами искусственной вентиляции лёгких, 144 — реанимационные.

— Инфекционные госпитали региона оснащены всем необходимым для качественного лечения пациентов с COVID-19. В случае необходимости в области продолжится развёртывание специализированных коек, — подчеркнула директор департамента здравоохранения Елена Утемова.

Эпидемиологическая обстановка в регионе продолжает оставаться тревожной. За минувшие сутки коронавирусом заболели еще 97 человек, всего на одного меньше, чем было днем ранее.

В лидерах по числу заболевших COVID-19 за последние 24 часа вновь Владимир — 19 случаев. В Гусь-Хрустальном и Муромском районах — 13 и 17 заболевших соответственно. 10 человек инфицированы в Александровском районе, 7 — в Кольчугинском. По 5 положительных тестов получили жители Ковровского, Петушинского и Юрьев-Польского районов, по 4 — Гороховецкого и Собинского, по 3 — Суздальского и Селивановского районов. Меньше всего заболевших в городе Радужном и Судогодском районе — по одному случаю.

Инфекцию за время пандемии подтвердили у 9407 жителей Владимирской области.

Активными носителями вируса на данный момент являются 2399 человек, накануне цифра была меньше — 2378 человек. Победили болезнь 6748 пациентов с ковидом. В том числе за минувшие сутки выписали 74 человека. Не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 260 жителей области. За прошедшие 24 часа зафиксированы две смерти.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирцев, переболевших коронавирусом в средней или среднетяжелой формах, призывают стать донорами плазмы крови. Это поможет спасти жизни десяткам тяжелых пациентов.