Стало известно, кто тяжелее болеет коронавирусом

Стало известно, кто тяжелее переносит коронавирус во Владимирской области. По данным, предоставленным «Призыву» региональным департаментом здравоохранения, подавляющее большинство госпитализированных с COVID-19 — женщины (76%). И только 24% тяжелых пациентов — мужчины. Что интересно, весной соотношение по стране в целом было другим. В начале пандемии главный внештатный специалист — эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико сообщал, что в структуре заболевших мужчин больше почти в два раза.

Назван и средний возраст госпитализированных. По данным облздрава, коронавирус тяжело протекает в основном у людей старшего поколения. Средний возраст пациентов — 63 года. Многие болеют тяжело. В основном это пациенты с сопутствующими заболеваниями: диабет, онкология, сердечно-сосудистые и хронические болезни органов дыхания.

— В самом начале был более молодой контингент, болели сильно, ярко, с температурой и пневмонией. А сейчас больше пожилых людей с сопутствующими патологиями, очень тяжелые. Приходится лечить не столько сам ковид, сколько обострение хронических заболеваний, — рассказал главный врач больницы № 2 Михаил Суханов.

Подавляющее большинство госпитализированных с коронавирусом — женщины.

Сегодня же специалисты назвали главную ошибку всех заразившихся коронавирусом. Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире «Национальной службы новостей» отметил, что пациента может погубить самолечение и нежелание обращаться к врачу. «Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет», — отметил специалист.

На данный момент активными носителями вируса в регионе являются 1187 человек, 422 из них проходят лечение в стационарах. Это примерно треть от всех заразившихся. С начала осени в регионе отмечается активный рост заболеваемости ковидом. В сутки прибавляется в среднем 40 новых случаев. На этом фоне появляется информация о возможной нехватке мест в больницах. Житель региона рассказал «Призыву», что его госпитализировали только по звонку. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.