Стала известна точная дата открытия улицы Чайковского

Движение по улице Чайковского во Владимире откроется в четверг. Такой срок обозначила компания «Т Плюс». Ремонт теплосетей завершен, проезжую часть заасфальтируют со дня на день. Среди причин переноса сроков тепловики называют непогоду, которая якобы не дала им оперативно завершить работы по асфальтированию. А пока жителям областного центра приносят извинения за неудобства. Напомним, что из-за реконструкции магистрального трубопровода общественный транспорт больше месяца ходит по временной схеме по улицам Ново-Ямской и МОПРа.

В часы пик владимирцам приходится стоять в пробке.

Как только завершатся все работы на улице Чайковского, в областном центре начнется реконструкция еще одной магистральной сети «Т Плюс» — на Октябрьском проспекте. Работы на этом участке также приведут к ограничению движения транспорта. Чтобы минимизировать неудобства жителей, на Костерином переулке отремонтируют дорогу. Со стороны улицы Никитской и сквера им. Гоголя по ней можно будет проехать к жилым домам, детскому саду № 14 и офисным зданиям.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за ремонта теплосетей перекроют половину Октябрьского проспекта.