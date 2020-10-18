Среднесуточный прирост заболевших коронавирусом стремительно увеличивается

Во Владимирской области стремительно увеличивается ежесуточный прирост заболевших коронавирусом. За прошедшие 7 дней диагноз поставили 529 жителям региона. Ежедневно положительные тесты на ковид получали примерно по 75 человек. И это значительно больше, чем неделей ранее. Тогда инфицированными оказались 414 пациентов, а среднесуточный прирост заболевших был равен 59. Ещё показательней цифры 14-дневной давности. В начале октября опасный вирус диагностировали у 44 человек в сутки. Это почти в 1,7 раза меньше, чем в середине месяца.

За минувшие сутки коронавирус зафиксировали у 80 человек.

Инфекцию за последние 24 часа выявили у жителей 12 районов, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. И это тоже своеобразный антирекорд второй волны пандемии. Более того, сразу три муниципалитета имеют двузначный рост инфицированных. В лидерах по распространению инфекции снова Владимир — 18 заболевших, причём многие переносят вирус тяжело. Сотрудники станции скорой помощи сообщают о нехватке мест в ковидных госпиталях. Пациентам приходится лечиться амбулаторно даже с двусторонней пневмонией и подтвержденным коронавирусом.

17 человек заразились в Гусь-Хрустальном, 15 случаев инфицирования в Муроме. 6 заболевших в Коврове, 5 положительных тестов пришли жителям Кольчугино. 4 пациента с ковидом добавили Вязники, по 3 — Гороховец, Красная Горбатка и Собинка. По 2 случая инфицирования в Камешковском, Меленковском и Суздальском районах.

Всего за время пандемии положительные тесты на COVID-19 получили 8426 жителей области. В настоящий момент болеют 1946 человек. Победили болезнь 6235 пациентов с ковидом. В том числе сегодня выписали 17 человек. Не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 245 жителей области. Печальная статистика снова обновилась. Стало известно ещё о двух случаях смерти от коронавируса.

На этом фоне регион начал испытывать дефицит медицинских работников. Нарасхват в больницах Владимирской области, например, врачи анестезиологи-реаниматологи. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.