Сразу 90 человек заразились коронавирусом за сутки

Очередной антирекорд по новым случаям заражения коронавирусом установила Владимирская область. За минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 получили сразу 90 человек, сообщил Роспотребнадзор. Накануне было 88 заболевших. До антирекорда первой волны коронавируса осталось совсем немного. 18 мая показатель был — 99 человек.

Больше всего случаев заражения опять во Владимире. За 24 часа областной центр добавил 20 человек в статистику распространения вируса. 14 случаев инфицирования в Муромском районе, 12 — в Ковровском районе, 10 – в Гусь-Хрустальном. 8 новых пациентов с ковидом в Александровском районе, 7 – в Гороховецком. По 6 положительных тестов получили жители Кольчугинского и Петушинского районов. 3 случая в Юрьев-Польском районе. Меньше всего заболели в Селивановском и Вязниковском районах – по 2 человека. За время пандемии инфекцию подтвердили у 9025 человек.

Число заразившихся коронавирусом владимирцев перешагнуло за 9 тысяч.

Активными носителями вируса на данный момент являются 2272 человека. Победили болезнь 6502 пациента с ковидом. В том числе за минувшие сутки выписали 27 человек. Не пережил осложнений, вызванных инфекцией, 251 житель области. За прошедшие 24 часа летальных исходов не зафиксировано.

Ранее «Призыв» сообщал, что два десятка иномарок из автопарка администрации Владимирской области на время пандемии передали городским поликлиникам Владимира. Чёрные Hyundai и Toyota будут развозить участковых врачей по вызовам к ковидным больным.