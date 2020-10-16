Сразу 82 человека заразились коронавирусом за  сутки

Заболевших коронавирусом жителей Владимирской области с каждым днем становится все больше. За минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 82 человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Прежде такие показатели регистрировались на пике заболеваемости в мае. Самый высокий прирост за сутки был зафиксирован 18 мая. Тогда за 24 часа заболели сразу 99 человек. Если сейчас ситуация не стабилизируется, в ближайшие дни этот антирекорд может быть побит.

В Муромском и Гусь-Хрустальном районах вновь больше всего заболевших за сутки: 17 и 16 случаев инфицирования. Далее следует Владимир. В статистику распространения коронавируса областной центр добавил 15 человек. 7 человек заболели в Ковровском районе, 6 – в Александровском, 5 — в Кольчугинском. По 4 положительных тестов получили жители Селивановского и Собинского районов. 3 случая в Петушинском районе, по 2 в Камешковском и Юрьев-Польском районах. Меньше всего заболевших в Суздальском районе – 1 случай.

За время пандемии инфекцию подтвердили у 8267 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что в областной клинической больнице могут вновь открыть инфекционный госпиталь для ковидных больных.