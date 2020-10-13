Сразу 72 жителя Владимирской области заболели коронавирусом

Число заболевших коронавирусом продолжает стремительно расти. Во Владимирской области зафиксирован очередной антирекорд. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили 72 человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Эти показатели соответствуют пиковым значениям мая. Накануне было на 10 заболевших меньше.

Больше всех заразившихся во Владимире: плюс 15 человек в статистику распространения коронавируса. 14 случаев заражения отмечено в Муромском районе, 13 — в Гусь-Хрустальном районе, 8 случаев инфицирования — в Александровском районе, 6 – в Ковровском, 5 – в Петушинском районе. 4 положительных теста получили жители Селивановского района, 3 – Собинского. Меньше всего заболевших в Меленковском и Вязниковском районах — по 2 случая.

За время пандемии инфекцию подтвердили у 8031 человека.

Ранее «Призыв» рассказывал, что пациенту с коронавирусом, подтвержденным по результатам компьютерной томографии, предложили прийти на прием самостоятельно и дожидаться врача в общей очереди.