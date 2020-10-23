Сравнили цены на имбирь, чеснок и лимон в магазинах Владимира

Весной на фоне первых случаев заражения коронавирусом именно имбирь стал главным показателям здоровья общества. Всего за три дня цены на это средства профилактики простуд подскочили в три раза. Слухи о чудесных свойствах природного иммуностимулятора в борьбе с неведомой болезнью заставили жителей страны скупать имбирь по полторы-две тысячи рублей за килограмм. В конце марта продажи выросли на 40%.

Летом цены на «целительный» корень упали. И новая вспышка коронавируса пока не вынесла их на гребень волны. Купить средства профилактики можно и за 350 рублей. Но не везде. В «Дикси» и «Пятерочке» проверяющие народный иммуностимулятор почему-то не нашли. Скупили все?