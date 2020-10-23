Сравнили цены на имбирь, чеснок и лимон в магазинах Владимира

-
Природные иммуностимуляторы снова в цене
Наступил сезон простуд, ажиотажа добавила и вторая волна коронавируса — природные иммуностимуляторы имбирь, чеснок и лимон снова в цене. Владельцы личных подсобных хозяйств Владимирской области рассказывают, что за считанные дни успели распродать весь урожай чеснока. Общественники проверили стоимость этих продуктов. По магазинам прошелся «Народный контроль».
-
Имбирь вернулся к доковидным ценам
Весной на фоне первых случаев заражения коронавирусом именно имбирь стал главным показателям здоровья общества. Всего за три дня цены на это средства профилактики простуд подскочили в три раза. Слухи о чудесных свойствах природного иммуностимулятора в борьбе с неведомой болезнью заставили жителей страны скупать имбирь по полторы-две тысячи рублей за килограмм. В конце марта продажи выросли на 40%.
Летом цены на «целительный» корень упали. И новая вспышка коронавируса пока не вынесла их на гребень волны. Купить средства профилактики можно и за 350 рублей. Но не везде. В «Дикси» и «Пятерочке» проверяющие народный иммуностимулятор почему-то не нашли. Скупили все?
-
Спрос на чеснок стимулировал вице-губернатор
Звёздный час в этом году был и у чеснока. Рецепт народной настойки от коронавируса продвигался на уровне «Белого дома». Первый вице-губернатор области Сергей Шевченко не побоялся острого запаха и поделился рецептом целительного напитка: одна большая головка чеснока на пол-литра воды. Цитату растиражировали в СМИ. После чего спрос на природный иммуностимулятор рванул вверх. При этом врачи предупреждают, что чеснок можно употреблять не всем. Он запрещен людям с гастритами и язвенной болезнью желудка.
Но для большинства чеснок — оберег от всех болезней. В детских садах детям делают из него амулеты, а в школах раскладывают на парты. Купить товар можно и поштучно, и килограмми. Есть чеснок молодой, а есть прошлогодний. Самые доступные цены в «Глобусе». Только что выращенный чеснок будет стоить 249 рублей. Для сравнения, в «Ленте» его продают за 315. А за фасованным чесноком отправляемся в «Магнит». За три штуки — почти 33 рубля.
-
Цены на лимоны самые доступные
Самый доступный иммуностимулятор в этом году — лимон. Хотя на пике пандемии цены на цитрус достигали космических высот и заставляли морщиться, даже не попробовав товар. Доходило до того, что за лимон просили по 300-500 рублей.
Сейчас ситуация стабилизировалась. Лимон вернулся на показатели начала весны. Купить полезный продукт можно в среднем за 100 рублей. Самый дешевый фрукт — в «Дикси», примерно 90 рублей. Самый дорогой — в «Перекрестке», 129 рублей.
-
Жертвы коронавируса
Весной специалисты в один голос говорили, что имбирь, чеснок и лимон стали первыми жертвами коронавируса. Цены на природные иммуностимуляторы взлетели. Тогда как лечебный эффект этих продуктов против инфекции COVID-19 не доказан. Но на здоровье в целом они влияют позитивно.
При этом ударить по хандре можно и капустой, и клюквой. Как помочь себе укрепить иммунитет с помощью простых рецептов, «Призыв» рассказал здесь.
Обсуждение