Сравнили цены на имбирь, чеснок и лимон в магазинах Владимира

Природные иммуностимуляторы ещё доступны

  1. Природные иммуностимуляторы снова в цене

    Наступил сезон простуд, ажиотажа добавила и вторая волна коронавируса — природные иммуностимуляторы имбирь, чеснок и лимон снова в цене. Владельцы личных подсобных хозяйств Владимирской области рассказывают, что за считанные дни успели распродать весь урожай чеснока. Общественники проверили стоимость этих продуктов. По магазинам прошелся «Народный контроль».

    Фото «Призыва»

  2. Имбирь вернулся к доковидным ценам

    Весной на фоне первых случаев заражения коронавирусом именно имбирь стал главным показателям здоровья общества. Всего за три дня цены на это средства профилактики простуд подскочили в три раза. Слухи о чудесных свойствах природного иммуностимулятора в борьбе с неведомой болезнью заставили жителей страны скупать имбирь по полторы-две тысячи рублей за килограмм. В конце марта продажи выросли на 40%.

    Фото «Призыва»

    Летом цены на «целительный» корень упали. И новая вспышка  коронавируса пока не вынесла их на гребень волны. Купить средства профилактики можно и за 350 рублей. Но не везде. В «Дикси» и «Пятерочке» проверяющие народный иммуностимулятор почему-то не нашли. Скупили все?

  3. Спрос на чеснок стимулировал вице-губернатор

    Звёздный час в этом году был и у чеснока. Рецепт народной настойки от коронавируса продвигался на уровне «Белого дома». Первый вице-губернатор области Сергей Шевченко не побоялся острого запаха и поделился рецептом целительного напитка: одна большая головка чеснока на пол-литра воды. Цитату растиражировали в СМИ. После чего спрос на природный иммуностимулятор рванул вверх. При этом врачи предупреждают, что чеснок можно употреблять не всем. Он запрещен людям с гастритами и язвенной болезнью желудка.

    Фото «Призыва»

    Но для большинства чеснок — оберег от всех болезней. В детских садах детям делают из него амулеты, а в школах раскладывают на парты. Купить товар можно и поштучно, и килограмми. Есть чеснок молодой, а есть прошлогодний. Самые доступные цены в «Глобусе». Только что выращенный чеснок будет стоить 249 рублей. Для сравнения, в «Ленте» его продают за 315. А за фасованным чесноком отправляемся в «Магнит». За три штуки — почти 33 рубля.

  4. Цены на лимоны самые доступные

    Самый доступный иммуностимулятор в этом году — лимон. Хотя на пике пандемии цены на цитрус достигали космических высот и заставляли морщиться, даже не попробовав товар. Доходило до того, что за лимон просили по 300-500 рублей.

    Фото «Призыв»

    Сейчас ситуация стабилизировалась. Лимон вернулся на показатели начала весны. Купить полезный продукт можно в среднем за 100 рублей. Самый дешевый фрукт — в «Дикси», примерно 90 рублей. Самый дорогой — в «Перекрестке», 129 рублей.

  5. Жертвы коронавируса

    Весной специалисты в один голос говорили, что имбирь, чеснок и лимон стали первыми жертвами коронавируса. Цены на природные иммуностимуляторы взлетели. Тогда как лечебный эффект этих продуктов против инфекции COVID-19 не доказан. Но на здоровье в целом они влияют позитивно.

    При этом ударить по хандре можно и капустой, и клюквой. Как помочь себе укрепить иммунитет с помощью простых рецептов, «Призыв» рассказал здесь.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»


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