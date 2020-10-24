Спрос на новогодние корпоративы и вечеринки упал

Жители Владимира очень вяло бронируют новогодние вечеринки и корпоративы. И это за 69 дней до самого шумного праздника страны! И все из-за коронавируса. Уверенности в том, что развлекательные учреждения будут открыты в декабре, ни у кого нет. А значит, тратить деньги на пир во время чумы пока не разумно. По привычке люди звонят, интересуются. Но вносить аванс и заказывать банкет готовы единицы. Свободными остаются самые востребованные даты, которые обычно разбирают уже в конце октября.

— Нынешняя ситуация нехарактерна для этого времени года. При этом мы держим цены, они доступны. Программу и праздничное меню составили. Ждём гостей. Надеемся, что нам удастся поработать в Новый год, — рассказали «Призыву» в одном из ресторанов Владимира.

Такая ситуация в большинстве развлекательных учреждений областного центра. Если маленькие кафе, ориентированные на небольшие компании, с трудом, но находят клиентов, то большим развлекательным комплексам сложнее. На данный момент занято не больше 20% мест. От праздников отказываются постоянные гости.

— У нас есть организация, которая больше пяти лет у встречает Новый год у нас. Но сейчас они не планируют праздник. Коронавирус оставил без корпоративов большинство госучреждений и работников бюджетной сферы, — сообщила «Призыву» сотрудница развлекательного комплекса, — Мы начали делать упор на маленькие компании. Ездим по индивидуальным предпринимателям, небольшим отдельчикам. Предлагаем им скидочные купоны на наши площадки, удобные даты. Но бронь пока вялотекущая. Правда, оптимизма мы не терем.

Руководители кафе и ресторанов уверяют, клиент ничего не потеряет, даже если праздник придется отменить.

В договорах фигурирует пункт о форс-мажоре. В случае, если развлекательные комплексы закроют, а исключать этого нельзя, предоплату за новогодний корпоратив клиентам обещают вернуть.

— Мы все-таки рассчитываем на корпоративы. Предоплаты люди вносят. Если нам не разрешат проводить массовые мероприятия, мы вернем задаток. Мы, конечно, надеемся, что этого не будет. Но даем людям гарантии, — говорят сотрудники развлекательной отрасли.

О том, что заказов почти нет, рассказывают и шоумены. Люди, которые перед новым годом нарасхват, сегодня сидят без работы. Они уже потеряли свадебный сезон. Если корпоративов не будет сейчас, то запаса прочности хватит у единиц.

— Кто-то интересуется, мол, Иван, а в каком ресторане вы работаете новогодние вечера? А отвечаю: в какой позовут. А не зовут пока. Заказов нет, — делится переживаниями известный ведущий торжеств Иван Колесов. — То есть у народа на меня спрос есть, а у ресторанов нет. Ну, тут надо ещё пару недель подождать, ноябрь покажет.

Ситуацию может усугубить и рекомендации Роспотребнадзора. Надзорное ведомство призвало руководителей компаний отказаться от корпоративов в рамках борьбы с распространением ковида. Пока это только рекомендация. До запретов дело не дошло. Но ведь это может случиться в любой момент.

— Рекомендуется ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия, — указано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Компании готовы быстро адаптироваться к новым условиям.

Если корпоративы запретят в ресторанах и кафе, больше предложений будет на свежем воздухе. Ограничат праздник офлайн, перейдут на удалёнку. Поднять бокал предложат всем месте по скайпу. Да и медицинские маски можно обыграть, просто назвать происходящее маскарадом.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители Владимира стали меньше ходить в рестораны и кафе. А вот траты на продукты питания выросли.