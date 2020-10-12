Спорную дорогу на Пугачева подремонтировали

Дорожники сделали щадящий ремонт на проезжей части по улице Пугачева во Владимире. Жители частных домов не стали препятствовать подсыпке обочины с одной стороны дороги. В прежние годы при любой попытке отремонтировать дублер люди перекрывали дорогу и не давали проезда технике. Три года подряд власти пытались обновить участок от пересечения улиц Красной и Офицерской. Разыгрывали контракты, выбирали подрядчика, готовы были потратить 4,5 миллиона рублей на ремонт. Потом пытались действовать силами Центра управления городскими дорогами. Но и их народ бойкотировал.

Все опасения жителей подтвердились: после небольшого ремонта трафик на Пугачева сразу вырос и скорость движения увеличилась.

— Едва дорога стала получше, плюс ремонт на «Пекинке» и на Чайковского, как у нас здесь пробки появились. Стоят машины в час пик. Шум, пыль. Дорогу не перейти. Был пешеходный переход посередине дороги, убрали. «Зебру» сделали наверху, прямо на перекрестке. Еще опаснее стало, — рассказывает жительница улицы Пугачева Фаина Борисовна.

Жители Пугачева просят сделать дорогу односторонней.

Все жители понимают, что подсыпка и укрепление края проезжей части — временная мера. Как только начнутся дожди, все поплывет. Тем более что здесь нет ливневок вообще. Вода вместе с асфальтовой крошкой утечет вниз по склону на улицу Красную и в 8-ЮЗ. После перепадов температур к весне от нового асфальта ничего не останется. Частный сектор настаивает на том, что дорога должна быть соответствующей, в большей степени для владельцев окрестных домов и их гостей.

Все проблемы жителей на Пугачева могла бы решить развязка на Сперанского. Она бы стала полноценным дублером заторовой магистрали на Верхней Дуброве. Но в этом году подрядчик сделал только треть работ. О том, как сейчас выглядит строительная площадка на Сперанского, можно увидеть в репортаже «Призыва».