Сотрудницу офиса оштрафовали за отсутствие маски

Всплеск заболеваемости коронавирусом во Владимирской области спровоцировал усиление масочного режима. За отсутствие средств индивидуальной защиты жителей региона начали наказывать рублем. И примеры тому уже есть. Ковровский городской суд вынес штраф местной жительнице, находившейся в офисе без маски. Женщина нарушила требования пункта 5.9 указа от 17.03.2020 №38 «О введении режима повышенной готовности». Теперь ей предстоит выплатить 1500 тысяч рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Между тем рейды по соблюдению масочного режима в регионе продолжаются. В том же Коврове проводить их намерены ежедневно. Об этом сообщила глава города Елена Фомина в ходе пресс-конференции. Начиная с марта этого года было проверено 297 организаций. В их числе магазины и общественный транспорт. Составлено 120 протоколов об административных правонарушениях. Также сотрудниками администрации проверяются городские аптеки на предмет наличия в достаточном количестве масок и противовирусных препаратов.

Ранее «Призыв» сообщал, что контроль за соблюдением масочного режима ужесточило региональное управление Роспотребнадзора. Рейды уже прошли в торговых центрах и магазинах Владимира. Оказалось, что чаще всего правила игнорируют покупатели.