Сотрудники «скорой помощи» сообщают о нехватке мест в госпиталях

Ковидные госпитали Владимира работают с максимальной нагрузкой. Мест для пациентов с коронавирусом в областном центре почти не осталось. Небольшой резерв сохраняется для экстренных случаев, когда больного приходится в буквальном смысле слова спасать. Инфицированным со средней степенью тяжести нередко отказывают в стационарном лечении. Об этом «Призыву» сообщили сотрудники станции скорой медицинской помощи. Именно этим людям приходится отстаивать право пациентов на госпитализацию.

— Мест в больницах нет. Из Владимира госпитализируем то в Петушки, то в Судогду, то в Юрьев-Польский. Опять так же, как и весной. «Скорая» со всеми ругается, пытается тяжелых больных пристроить хоть куда-нибудь, — рассказал «Призыву» на правах анонимности работник неотложки. — А много мест заняты «приближенными». Люди со связями, которые по состоянию могут лечиться и дома амбулаторно, требуют госпитализацию. В итоге они в стационаре, а людям, нуждающимся в кислороде или ИВЛ, места найти не могут.

При этом сами работники «скорой помощи» тоже работают на износ. За смену бригадам приходится реагировать примерно на 250 вызовов, говорят фельдшеры. В «скорую помощь» очень много обращений больных с температурой и кашлем. И если раньше эти люди не стали бы звонить в неотложку, то сейчас они напуганы. Не получив должной помощи по месту жительства, больные с симптомами коронавируса набирают 103 или 112. В таких условиях приезда медиков порой приходится ждать много часов.

— У меня температура держалась около 38,5 пять дней. Участковый терапевт мазки не взял, прописал обычное противовирусное. Когда градусник стал показывать почти 40, я позвонила в «скорую помощь», — рассказала «Призыву» жительница Владимира Ольга. — Времени было около 6 часов вечера. В 11, не дождавшись врачей, без сил я легла спать. В два часа ночи ко мне в дверь позвонили.

Ольга рассказывает, что фельдшер измерил сатурацию, расспросил о симптомах. Учитывая, что у девушки пропало обоняние, предварительно ей диагностировали ковид. При этом медик сразу оговорился: пока насыщение крови кислородом в норме, о госпитализации не может быть и речи просто потому, что койки в больницах стремительно заканчиваются.

Жителей Владимира госпитализируют в районные больницы.

Самое страшное, что отказывать в стационарном лечении начали больным, которые находятся в группе риска либо по возрасту, либо по сопутствующим заболеваниям. У таких людей ухудшение самочувствия на фоне коронавируса может начаться стремительно. И без помощи медиков этим пациентам не справиться. Но и им, чтобы доехать до больницы, приходится подключать все связи. Госпитализацию по звонку уже никто и не скрывает. Одно дело, когда это страх остаться дома, совсем другое, когда без стационарного лечения не обойтись.

— Нам пришлось подключать все свои связи, чтобы госпитализировать пожилого родственника. А у него плохие анализы, 70% поражения легких по КТ, которую тоже сделали сами за свой счет, — рассказал «Призыву» житель Владимира. — Но когда «скорую» вызвали, нам сказали, что лечиться можно дома. Мест в клиниках нет. Когда рухнула сатурация, пришлось уже всем звонить. К счастью, госпитализировать удалось. Сейчас врачи борются за его жизнь

Сколько точно мест осталось в клиниках Владимира, сказать сложно. Свежая статистика должна быть озвучена завтра на брифинге по ситуации с коронавирусом. Но областной департамент здравоохранения уже принял решение о госпитализации пациентов из Владимира, например, в Судогду. В местной ЦРБ развернули 40 дополнительных коек для жителей района и областного центра. На данный момент в регионе действуют 858 коек для пациентов с ковидом. 135 из них были введены из резерва на прошлой неделе. 636 мест предназначены для лечения больных с пневмонией. Учитывая, что 85% мест в ковидных госпиталях было занято 7 дней назад, сейчас ситуация только ухудшилась. Ежедневный прирост заболевших увеличивается, а выписывается все меньше людей. Так сегодня на 76 положительных тестов только 23 закрытых больничных листа. Среди активных носителей вируса уже 1726 человек. Естественно, не все они попадают в больницы, но часть в госпитализации нуждается. Министр здравоохранения России назвал ситуацию с распространением вируса крайне тяжелой. По словам Михаила Мурашко, в среднем по стране в амбулаторных условиях получают медицинскую помощь 66% пациентов с ковидом. У каждого пятого течение болезни легкое. 68% госпитализированы со средней степенью тяжести. 11% в тяжелом, а 1,5% в очень тяжелом состоянии.

В нашем регионе значительная часть пациентов ковидных госпиталей — люди старшего поколения. Средний возраст пациентов, получающих амбулаторное лечение, — 63 года. Большинство из них — женщины (76%). Многие болеют тяжело. В основном это люди с сопутствующими заболеваниями: диабет, онкология, сердечно-сосудистые и хронические болезни органов дыхания.

Ранее «Призыв» сообщал, что губернатор Владимирской области оценил возможность перехода на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса в школах.