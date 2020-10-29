Солдатская слобода сегодня вычеркнута из памяти владимирцев

Есть во Владимире несколько улочек в частном секторе за гостиницей «Заря», которые сегодня носят типичные для советской эпохи названия: МЮДа, Красноармейская, 8 Марта, 9 Января и др. А ведь когда-то здесь все называлось по-другому. И более 300 лет назад здесь жили солдаты. Сегодня мы приглашаем вас совершить прогулку в Солдатскую слободу города Владимира – уникальное историческое место, где почти ничего не напоминает о прошлом. Увы, о слободе не пишут книги краеведы, здесь не ведут раскопки археологи и даже улицам не вернули прежние названия. Попытаемся исправить эту несправедливость и привлечь внимание владимирцев к этой важной странице истории родного города.

Где во Владимире был свой Майдан, правда ли, что рекрутам разрешалось брать с собой в армию жен и детей, каким образом солдаты были связаны со стрельцами и как удалось сыну крепостного крестьянина Антону Деникину дослужиться до генерала, рассказывает владимирский краевед Андрей Ершов в новом выпуске программы «Точка на карте».

Где искать Солдатскую слободу

Итак, место, где жили солдаты, в нашем городе называлось Солдатской слободой. Путь в Солдатскую слободу начинался от современной Садовой площади. И 100, и 200 лет назад именно здесь заканчивался город и располагалась Московская застава, где дежурили солдаты.

Попасть в Солдатскую слободу можно по современной улице Садовой. Раньше она так и назвалась — проезд в Солдатскую слободу. А вот современные улицы, ее составляющие:

Красноармейская (бывшая Большая Сретенская – главная улица Солдатской слободы);

МЮда (до 1933 года — Солдатская);

Майдан (единственное уцелевшее историческое название улицы);

Гражданская;

Ломоносова (бывшая Малая Сретенская);

Демьяна Бедного;

8 Марта;

Попецкий переулок;

9 Января и др.

Сегодня все эти улицы потеряли свои дореволюционные названия. Да и сама слобода не воспринимается как историческое место. И, вообще, мы очень мало знаем о том, кто же такие были солдаты, как складывалась их жизнь, быт, семейные отношения. Попробуем разобраться.

Что общего у солдата и сольдо?

Слово «солдат» итальянского происхождения, происходит оно от слова «сольдо» (мелкая монета). Все мы помним негодника Буратино, который продал свою азбуку за 4 сольдо и купил билет в театр. Но при чем де тут солдаты?

Солдатами в Италии называли военных наемников, которым платили мелкой монетой, то есть очень мало. Именно поэтому изначально в этом слове есть некоторый пренебрежительный оттенок. Эти люди были готовы рисковать жизнью за копейки. И, безусловно, содержать солдат было намного выгоднее, чем армию феодалов. Постепенно солдаты в Европе вытеснили благородные сословия с ратного поля. И военная служба перестала быть привилегией аристократии.

В России солдаты появились позднее, в начале XVII веке. После столкновений в период Смуты с поляками и шведами наши соотечественники решили перенять иностранный опыт. Так в нашей армии появились полки иноземного строя, которые оснащались по европейскому образцу и укомплектовывались солдатами.

Кого брали в солдаты?

В начале XVIII века в солдаты призывали представителей любых сословий. Со временем перестали забирать купцов и духовенство. Так что в основном для призыва остались крестьяне и мещане. Интересно, что с приходом на военную службу призывник утрачивал связь со своим сословием, то есть крестьянин переставал быть крепостным и становился военнослужащим. И если ему удавалось вернуться из армии, то он становился свободным.

25 лет или сколько?

О жизни и быте солдат современному человеку известно крайне мало. И часто информация в нашем сознании просто искажена. Любой школьник вам ответит, что срок службы рекрута в царской армии составлял 25 лет. Однако это не совсем так. Весь XVIII век солдаты служили пожизненно.

И только с конца XVIII века и до начала правления Николая I повинность сократили до 25 лет.

После срок службы был сокращен еще больше. Сначала молодого человека призывали в полевые полки, он участвовал в сражениях. Через какое-то время, если он оставался жив, его переводили в гарнизоны, где старослужащие (их называли инвалидами) помогали обучать новобранцев. Далее старых солдат ждала служба караульными или посыльными. И лишь те, кто получил увечье или был совсем болен, получали возможность уйти на покой: поселиться при монастыре или у помещика.

Современному человеку даже сложно представить, как можно уйти в армию…пожизненно. Ну или на 25 лет. Однако для наших предков, которых судьба определяла в рекруты, военная служба становилась длиною в жизнь. Редко кому удавалось вернуться домой, к семье.

Если после участия в военных действиях и удавалось выжить, то здоровье было безвозвратно потеряно. Старые солдаты доживали свой век либо при монастырях, либо у помещиков, которым за приют бывших вояк давали некоторые льготы. Домой же рекруты возвращались крайне редко. Вспоминается песня, которую исполняла Жанна Бичевская, о приходе солдата в родной дом, где он свою дочь принимает за умершую жену:

Как пришел солдат во родимый дом —

Вся-то грудь в крестах, сам седой, как лунь.

На крыльце стоит молода жена —

Двадцати годов словно не было…

Не жена твоя я законная,

А я дочь твоя, дочь сиротская.

А жена твоя пятый год лежит

Во сырой земле под березонькой.

Горькая участь многих рекрутов, которым посчастливилось вернуться домой: не дождалась солдатка своего супруга, а дочь выросла без отеческой ласки. И ничего уж не исправить. Жизнь безвозвратно прошла.

Как вошел в избу, сел за стол солдат,

Зелена вина приказал подать.

Пьет вино солдат, по щекам его

То ль вино течет, то ли слезоньки.

Жен можно было брать с собой

Примерно каждый третий солдат был женат. Конечно, изначально в армию брали холостых новобранцев, но уже на третий год существования рекрутской системы таковых просто не осталось, и стали брать семейных. Стоит заметить, что в начале XVIII века таинство брака считалось священным. И разводов просто не существовало. И солдатам разрешили брать в армию жен и детей. И какой бы ни была тяжелой жизнь в полку, для женщины это было лучше, чем домашнее неведение, когда она не знала, жив ее супруг или нет, жена она или уже вдова. Сообщать о гибели солдата родственникам в то время было не принято. Кроме того, когда мужа забирали, женщина оставалась жить у его родственников на птичьих правах. Если же солдатка жила одна, то часто не могла прокормить своих детей.

Бывали случаи, когда солдатки повторно выходили замуж, не дождавшись вестей о супруге. Но если этот факт вскрывался, то пару ждало суровое наказание.

Генерал из крепостных

По закону дети солдат тоже призывались в армию после совершеннолетия. По-другому быть просто не могло. Чтобы подготовить мальчиков к будущей службе, уже в царствование Петра I их было рекомендовано (позже это стало обязательным) отдавать в цифирные школы, где они получали хорошее образование, изучая геометрию, артиллерийское, фортификационное дело и другие науки. То есть молодые люди выходили оттуда готовыми военными специалистами. Все это давало им существенное преимущество перед родителями-рекрутами в первом поколении. То есть дети солдат чаще достигали на службе больших успехов.

Доказательство этому – судьба белого генерала Антона Деникина. Невероятно, но он был сыном… крепостного крестьянина. После 22 лет рекрутской службы его отец сумел выбиться в офицеры, сделал военную карьеру, женился на дворянке и сам стал дворянином. И сыну идти по стопам своего родителя было значительно проще. Конечно, судьба генерала – случай исключительный. Но ведь она доказывает, что такое было возможно при благоприятном стечении обстоятельств.

Солдатская церковь

Центром духовной жизни Солдатской слободы с конца XVIII века являлась Сретенская церковь. Она и сегодня стоит на улице Ломоносова (бывшей Малой Сретенской).

Когда Солдатская слобода заселилась, то ее жители испытали острую необходимость в собственной церкви. Им разрешили перенести с берега Клязьмы старинный деревянный храм во имя Сретения иконы Владимирской Божией Матери, которую привез во Владимир по воде еще князь Андрей Боголюбский в XII веке. На месте встречи (стретения) и был возведен храм. Об этой удивительной истории мы писали отдельно, обязательно почитайте здесь.

Сретенская церковь интересна еще и тем, что при ней никогда не было кладбища, так как перенесена она была в слободу после указа Екатерины II о запрете захоронений в населенных пунктах. Причина – частые эпидемии.

В конце XVIII века этот храм оставался единственным деревянным во Владимире, так как другие либо сгорели, либо были разобраны. Интересно, что дерево старой церкви использовалось для обжига кирпичей при возведении каменного здания в 1809 году.

В советские годы Сретенскую церковь закрыли последней в городе, а в документах того времени она фигурировала как Солдатская. Вот так советская власть, не любившая использовать в бумагах подлинные названия храмов, невольно вернула церкви связь со своими прихожанами, простыми солдатами, которые приходили сюда просить у Бога лучшей доли, спасения от шальной пули или возможности благополучно вернуться домой после службы.

После нашей исторической прогулки по Солдатской слободе мы очень хорошо поняли, о чем могли мечтать солдаты того времени. И думается, что мечты эти вполне актуальны и сегодня…